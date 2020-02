Economía enfrenta el vencimiento de más de $21.000 millones en Lecaps

El Ministerio de Economía deberá afrontar hasta el viernes vencimientos por más de $ 21.000 millones en letras Lecaps, en medio de las dificultades para acceder al financiamiento.

Este miércoles realizará otra licitación para tratar de hacerse de parte de esos fondos, y buena parte provendría de organismos públicos.

Vencen mayormente Lecap emitidas en mayo último y reperfiladas en la gestión de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda.

Están en manos de privados que decidieron esperar el último desembolso de 60% que prometía el cronograma.

El Tesoro tuvo dificultades la semana pasada para conseguir pesos, ya que sólo obtuvo $ 12.000 millones entre una licitación y un canje del bono dual.

En el mercado creen que los vencimientos de estos días se cubrirán con emisión monetaria, lo que provocará mayor presión sobre el dólar.

El 7 febrero último el Tesoro ya tomó $ 20.000 millones del Banco Central, y el 13 de febrero otros $ 27.000 millones. Los vencimientos se disparan en los próximos dos meses, lo que acota el margen para adoptar estrategias.

Sólo en Lecap son unos $ 80.000 millones en marzo y otros $ 90.000 millones en abril. El vencimiento del bono AF20 representaba unos US$ 1.157 millones, y entre marzo y abril hay vencimientos por 10 veces ese monto.

De ese total, el 30% de los títulos está en poder de acreedores privados. En marzo hay compromisos en pesos por el equivalente a US$ 4.990 millones y en abril por US$ 6.830 millones. De esos montos US$ 3.840 millones están en manos de tenedores privados.

Fuente: Noticias Argentinas