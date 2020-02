La Justicia dictó preventiva para el acusado de matar a Daniel Casermeiro

Apoyado en nuevas pruebas, el fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione, dictó este viernes la prisión preventiva contra Gerardo Luis Gette, el hombre de 57 años, acusado de matar a Daniel Casermeiro. De esta manera, rechazó el pedido de excarcelación efectuado por la defensa del acusado.

"Existen muchos indicios que lo vinculan al asesinado del ginecólogo", aseguraron desde la fiscalía, mientras avanza la investigación y suma testimonios, publicó La Voz de San Justo.

Según determinaron los forenses, Casermeirio fue ejecutado de un tiro -de un arma calibre 22- en la nuca el mismo día que desapareció, el 19 de diciembre, en un campo a la vera del viejo camino a Estación Luxardo, en cercanías de San Francisco. El cadáver fue encontrado el 26 de diciembre.

En la escena del crimen no se hallaron signos de arrastre ni otras marcas que hicieran presumir que el cuerpo hubiera sido movido de lugar.

Gette está preso en la cárcel local como supuesto autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la alevosía. En enero, frente al fiscal negó los hechos y se abstuvo de declarar.

Para el fiscal, el crimen fue por un móvil económico. Casermeiro y Gette -dedicado a la actividad agropecuaria- habrían compartido algunos negocios.

El cuerpo del médico fue encontrado el 26 de diciembre pasado tras una intensa búsqueda en la zona.



Nuevas pruebas

El fiscal Bernardo Alberione especificó este viernes en conferencia de prensa que el acusado deberá seguir privado de su libertad porque existe suficiente prueba indiciaria que en conjunto da el grado de certeza para tomar esa decisión.

Alberione describió que "muchos elementos que en conjunto llevan al grado de certeza necesario para mantener la prisión preventiva sobretodo la peligrosidad procesal".

Entre los elementos que se recopilaron hasta ahora en la investigación y que consta en las fojas donde Alberione fundamentó el dictado de la prisión preventiva se encuentra el testimonio de una persona que le facilitó un arma previamente a Gette.

Esa arma podría haber sido usada para cometer el crimen pero como se conoce desde antes aun no fue encontrada al igual que el celular del ginecólogo.

"Se consiguió el testimonio de una persona que habría facilitado el arma que podría haberse usado en este hecho y alimenta los fundamentos de la prisión preventiva y la calificación legal", puntualizó el fiscal y continuó: "Hemos logrado saber que era una persona conocida a la cual Gette se la pidió prestada".

Por otro lado el funcionario confirmó que entre Casermeiro y Gette existía "un vínculo de mucha cercanía pero comercial" y "el móvil del crimen radicó en una diferencia económica importante que existía entre los dos", tal es así que Gette "le debía dinero a Casermeiro".

"El motivo de la muerte y del accionar de Gette habría sido una deuda, el dinero no estaba a la vista y porqué no se lo llevó el motivo no lo puedo decir", agregó el fiscal.

