Apuestan al asociativismo regional para atraer inversiones chinas

El mercado chino tiene dimensiones impresionantes para la escala productiva a la que estamos acostumbrados en nuestro país. Allí se consumen 55 millones de toneladas de productos porcinos por año. Ese tipo de proteína es clave dentro de la dieta del pueblo chino.

En los últimos años hubo inconvenientes sanitarios que alteraron la producción local y pusieron en riesgo el abastecimiento. Por ese motivo es que se apuntó a generar inversiones que lograran revertir este problema. Allí surge la posibilidad de armar un polo productivo que atienda al menos una parte de la gran demanda del país oriental.

Hace algunos meses, una delegación de la provincia de La Rioja visitó China para establecer contactos en distintos aspectos de la relación bilateral. Varios proyectos son los que justifican el interés de La Rioja en consolidar esa relación, todos de un importante impacto para la economía provincial.

Un proyecto asociativo

La posibilidad de acoplarse a la provincia de Córdoba en un emprendimiento que apunte a satisfacer la demanda de proteína porcina comenzó a materializarse en las últimas semanas. El gobernador Ricardo Quintela visitó Córdoba y se reunió con su par, Juan Schiaretti, y el intendente de Jesús María, Luis Picat. El motivo del encuentro fue avanzar en la constitución de un polo productivo interprovincial que brinde un volumen satisfactorio para la demanda china.

La frase utilizada por el intendente de Jesús María, Luis Picat, en las redes sociales es contundente. “Con el saber de los productores y la relación pública-privada será una nueva “Vaca Muerta” federal, generando muchísima mano de obra”, afirmó el jefe comunal en Twitter. Picat es un empresario que proviene de la industria frigorífica y forma parte de este proyecto que derramará sus beneficios en el norte cordobés.

Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, explicó a La Nueva Mañana los alcances de este ambicioso proyecto de cooperación entre su provincia y Córdoba, que permitirá abrir las puertas para la provisión de proteína de origen animal, más precisamente carne porcina, que será direccionada al mercado chino.

“Nosotros hemos tenido conversaciones, primero con el intendente de Jesús María, Luis Picat. Con él tuvimos una reunión ya que además de intendente es empresario del sector porcino, donde produce proteínas. Él tuvo la iniciativa de hablar con nosotros para generar un polo productivo para atraer inversiones chinas”, comenzó diciendo el primer mandatario riojano.

“Nos contactamos con algunas empresas chinas que están dispuestas a invertir en nuestro país, a través de esta conexión La Rioja – Córdoba, pero por sobre todas las cosas, para tratar de convocar a todas las provincias para crear núcleos de madres argentinas”, comentó.

El gobernador Ricardo Quintela visitó Córdoba y se reunió con su par, Juan Schiaretti, y el intendente de Jesús María, Luis Picat.

China nos necesita

El proyecto consiste en generar núcleos de 15 mil madres cada uno, que significan 3 millones de cerdas reproductoras, que generen proteínas que serán comercializadas en China.

El gigante asiático está dispuesto a que en Argentina se haga un volumen importante de proteína porcina que será utilizado para la alimentación en aquel país. Esto implica crear una sociedad con la Argentina para atender esa importante demanda.

“Eso nos permitirá producir 1.500 millones de kilos que a ellos se les hace insostenible hacer. Esto le permitirá a la Argentina ser uno de los lugares en donde ellos puedan desarrollar lo que necesitan para alimentar a su comunidad”, precisó Quintela.

“Nosotros gustosos, no solamente hemos ofrecido el espacio físico. Hemos ofrecido toda una capacidad que tenemos demostrada para poder realizar esta actividad de producción porcina. Luis Picat en Jesús María, y nosotros que tenemos una empresa que se llama Cerdo de Los Llanos, que tiene 2.700 madres que producen algo así como 25 crías por año”, indicó.

Surgió la posibilidad de armar un polo productivo que atienda al menos una parte de la gran demanda del país oriental.

Hace algunos años, el gobierno riojano creó una sociedad anónima con participación accionaria del Estado, que se dedica a la producción porcina. Con el paso del tiempo, este emprendimiento se transformó en una alternativa de desarrollo muy importante para la provincia del noroeste argentino. Desde la actual administración riojana se considera que puede ser uno de los puntales para la concreción de objetivos como la generación de puestos de trabajo y el mejoramiento de las condiciones económicas de la población.

“Esto es también importante para nosotros porque se puede expandir y generar no solamente el ingreso de divisas, de riqueza, sino también de oportunidades laborales que nosotros necesitamos tanto”, apuntó.

Córdoba, “nuestra hermana mayor”

En otro aspecto del proyecto asociativo con Córdoba, el gobierno riojano concretará en las próximas semanas un importante logro: contar con su sede en la provincia, ya que se inaugurará la Casa de La Rioja en la capital cordobesa. Las razones para materializar esa decisión son varias y de peso. La ayuda social y la proyección de la provincia exponiendo sus riquezas y valores justifican esta medida.

Al respecto, Quintela expresó: “La Casa de La Rioja en Córdoba será para todos los riojanos. Nosotros en Córdoba tenemos una condición muy particular. Es nuestra hermana mayor. Muchas veces nosotros recurrimos a Córdoba cuando tenemos algunos problemas que no los podemos solucionar. Tienen que ver con la salud pública, tienen que ver con la educación, aunque ahora ya no tanto porque tenemos 5 universidades pero la mayoría de los profesionales de nuestra generación se recibieron en Córdoba. Por lo tanto, Córdoba tiene una conectividad muy importante con nosotros”.

“Vamos a crear la Casa de La Rioja en Córdoba porque tenemos mucho riojanos que por razones de salud van a Córdoba. Vamos a crear una casa que los reconozca, que los identifique, que los ayude, y que colabore para que puedan cubrir su dolencia”, señaló.

“Pero básicamente va a ser el lugar en donde vamos a poder exponer todas nuestras riquezas, fundamentalmente las turísticas”, concluyó el gobernador riojano.

