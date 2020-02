Eduardo Fernández: “Se está cumpliendo con el compromiso hacia los cordobeses”

A poco más de dos meses de haber asumido como presidente, Alberto Fernández contabilizó una serie de medidas que no dejaron indiferente a ninguno de los dos lados de la grieta. Pero más allá de las implicancias políticas que tuvieron las negociaciones con jefes de Estado y el FMI, la Tarjeta Alimentaria o la ley de emergencia económica, por solo nombrar algunas; lo que más rescata el diputado Eduardo Fernández es el principio de un camino de acomodamiento para las pequeñas y medianas empresas. Ese acomodamiento, en función también al diálogo con las provincias, permitirá volver a potenciar a uno de los sectores más golpeados por la crisis económica y la fluctuación del dólar desde hace años, según detalla el también titular de Apyme en entrevista con La Nueva Mañana.

Desde Buenos Aires y en medio de una agenda que incluye reuniones con el gobernador Axel Kicillof y con distintas dependencias nacionales, el hombre que encabezó la lista de diputados del Frente de Todos en Córdoba critica la falta de congelamiento en las tarifas provinciales y resalta la “expectativa” del sector empresario frente al comienzo de la gestión.

¿Cómo evalúa los primeros dos meses de Alberto Fernández como Presidente?

- Lo evalúo fundamentalmente en el cambio de rumbo que se nota en la administración pública. Los planes presentados, por ejemplo, de moratoria o de bajar las tasas de interés, indican un cambio. Por supuesto que hay sectores formadores de precios que ante esta recomposición actuaron aumentando los precios. Eso es lamentable y es un proceso que en los próximos días se tendrá que evaluar. También quedó demostrado que este supuesto aislamiento al mundo es mentira tras la gira de Alberto por Europa y cómo fuimos recibidos por los presidentes. Esta firmeza de negociar y hacer sostenible la deuda externa va de la mano con la creación de un presupuesto que contemple estos signos cuantificados. Estos meses demostraron que hay un camino distinto, pero que se va a tardar en reconstruir el país.

¿Qué le comentan los empresarios pymes?

- Están expectantes, porque hablando objetivamente la situación aún no cambió. Pero hace falta que todos, incluido el sistema financiero, se ponga de acuerdo con tasas y expectativas porque si no no vamos a poder poner muchas de nuestras empresas en funcionamiento.

La formación de precios es un tema urgente a tratar por la Nación.

- Sí. Por ejemplo si tomás en cuenta el azúcar a nivel mayorista, en bolsas de 50 kilos, desde que asumió Alberto Fernández aumentó el 55 por ciento. Se dice que estaba retraído el precio. ¿Resulta que asume un nuevo Gobierno, se hace un intento de estudiar las cadenas de valor en insumos difundidos y es momento de recomponer utilidades por parte de sectores de tipo monopólico? Esas son las cosas que hay que empezar a hilar fino y determinar responsabilidades.

¿Cómo ve la relación con Córdoba?

- Creo que se está cumpliendo con el compromiso hacia los cordobeses y los argentinos, con igualdad de condiciones al resto de las jurisdicciones. También creo que la Nación a través de la Ley de Solidaridad establecía un congelamiento de tarifas que no encontró eco en Córdoba. Hoy la Provincia de Buenos Aires está haciendo un refinanciamiento a 10 años, como para comparar. Me parece que las provincias tienen que seguir las orientaciones del Gobierno nacional para que podamos avanzar.

¿Sigue con la esperanza de que el gobernador Schiaretti revea la cuestión tarifaria?

- No lo sé, pero el gobernador expresó en la Legislatura la decisión de gobernar junto a la Nación y son numerosos los intendentes de todos los signos políticos que se acercan a los ministerios obteniendo respuestas.

¿Y con la oposición cómo ve el vínculo? Teniendo en cuenta el apoyo mostrado dentro del Congreso en la renegociación de la deuda.

- Hay muchos sectores de la oposición que todavía no reconocen su responsabilidad y en sus discursos siguen sosteniendo una periodicidad que no se corresponde con este momento. La votación a favor era una obligación, creo, como ciudadanos argentinos. Espero que esa oposición acompañe al gobierno legítimamente elegido por la mayoría de la población, con un comportamiento maduro, responsable y democrático.

¿Con un dólar calmo y los gremios a la expectativa, qué augura para lo que resta del 2020?

- Las medidas de reactivación seguramente van a devolver, lentamente, una recuperación que va a permitir junto a algunas certezas (como el dólar) desarmar este circuito especulativo. También estamos expectantes que con negociaciones paritarias libres y con responsabilidad, se empiece a recomponer el valor adquisitivo del salario. Pero los empresarios lo que pedimos ahora y siempre es poder pagar ese salario. Pero estas medidas de gobierno, más lo que se está haciendo, van a permitir negociar mejor los salarios. La reactivación va a empezar en los próximos meses, pero la recuperación productiva es mucho más lenta.

