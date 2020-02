Ginés aseguró que trabajan para dar seguridad y equidad a las mujeres

El ministro de Salud de la Nación, habló sobre aborto y dijo que trabajan en un "programa no sólo para las mujeres que quieran usar esa opción sino para las que quieran tener al pibe".

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló hoy sobre la despenalización del aborto y dijo que están trabajando en un "programa muy consistente no sólo para las mujeres que quieran usar esa opción sino para las que quieran tener al pibe".

"Queremos que la elección sea libre tanto de la que quiera como de la que no quiera", dijo el ministro Ginés González García, quien aseguró que desde su cartera y en conjunto con otros ministerios trabajan "para dar seguridad y equidad a las mujeres".

Al referirse a las personas que quisieran continuar con el embarazo, González García explicó que "si quieren seguir con el embarazo vamos a hacer un sistema de protección, estamos trabajado muy fuerte los ministerios para que esa mamá se sienta segura y que lo económico no sea el causal de una decisión (de aborto)".

En diálogo con el programa Tarde pero Temprano, de Radio Rivadavia, el titular de la cartera de Salud también comentó que en pocas semanas se relanzará el plan Remediar, un programa que consiste en la provisión gratuita de medicamentos en los centros sanitario de todo el país, y que también "vamos a hacer una política de buen uso de los medicamentos", ya que "en la Argentina hay un uso irracional y eso es peligroso".

El ministro también hizo un repaso de cómo recibió el ministerio al comienzo de la nueva gestión: "A mi no me gusta hablar para atrás, pero lo encontré muy mal. Un ministerio que estaba muy caído en su parte técnica, en sus trabajadores y muy destruido en sus funciones y en su financiación. El sistema está frágil y uno tiene que intentar que no se deteriore más porque si se cae el sistema se cae la salud de los argentinos".

Y agregó: "este ministerio virtualmente dejó de pagar a sus proveedores que son muchos desde junio del año pasado. Entonces me encontré con una terrible deuda, ya superamos los 50 mil millones de deuda a proveedores locales. Entonces uno tiene que cubrir para atrás la deuda y para el presente y adelante lo que hay que hacer, lo que es una doble cuenta que se tiene encima. Pero bueno estamos trabajando en eso sin que esto signifique un deterioro para la salud de las personas ".