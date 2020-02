El SMN anticipa una jornada de jueves calurosa y húmeda en Córdoba capital

PRONOSTICO.- CALUROSO Y HUMEDO - NUBOSIDAD E INESTABILIDAD HACIA LA TARDE.- VIENTO LEVE A REGULAR DEL NORTE.- LEVE ASCENSO DE TEMPERATURA.- MIN 18.0 C.- MAX 33.0 C.-

LA TEMPERATURA MAX HOY FUE DE 28.9 C A LAS 14.10 HS

TEMP. MIN 17.0 C A LAS 06.30 HS