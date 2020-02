Interurbanos: luego de levantado el paro, Gabriel Bermudez criticó a Aoita

El subsecretario de Transporte de la Nación afirmó que "no había una razón para una medida de este tipo” y que “la falta de tolerancia no es buena" en relación al gremio.

Bermúdez subrayó que "no había una razón para una medida de este tipo”. - Foto: gentileza

Luego del paro de transporte interurbano que afecto a todas las empresas de la provincia, el subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, criticó el accionar de Aoita, gremio que agrupa a los choferes.

El ex funcionario provincial afirmó que “la falta de tolerancia no es buena" y que "no había una razón para una medida de este tipo”.

"Esta falta de tolerancia no es buena. No había una razón para una medida de este tipo. Todo el mundo tiene derecho, pero esta medida generó un montón de perjuicios a los pasajeros. Eso es lo lamentable", sostuvo a Puntal.

En tanto, Bermúdez agregó: “En el caso de Córdoba sé que tiene un aceitado sistema administrativo porque se tiene que girar a su vez a los municipios. Y por eso se pide un poco de paciencia, y más teniendo en cuenta que estamos en una situación crítica en donde lo importante es tener cautela, paciencia, tranquilidad y buscar consensos. Y esperar un día no es algo imposible. Me parece que no sólo hay que hablar de esas cosas sino después hay que llevarlo a los hechos".

El gremio había lanzado la medida de fuerza en la provincia desde la hora 0 de este viernes que se dio en el marco del conflicto salarial que mantienen los choferes con las empresas concesionarias del servicio.

"Se triplicaron los fondos con respecto a lo que venía siendo. En Córdoba se pasó de 103 millones de pesos a 293 millones. Y eso tiene que ver con una disposición del gobierno nacional para que las jurisdicciones acompañen a nuestro Presidente y congelen por 120 días las tarifas y con el hecho de que existía una asimetría muy marcada en la distribución de los subsidios, ya que se concentraba el 91% en una jurisdicción y el 9% en el resto del país", remarcó.

