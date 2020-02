Interurbanos: tras el pago de sueldos, algunas empresas vuelven a circular

En horas de la mañana de este viernes, los trabajadores de Lep, La Calera, Lumasa, Sierra Bus, Car Cor, Encon, Mar Chiquita, Transporte Morteros y Panaholma recibieron el pago de su salarios y las unidades comenzaron a circular. El paro dispuesto desde la medianoche para el transporte interurbano de Córdoba, continúa en el resto de las empresas.

Emiliano Gramajo, secretario general de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) afirmó a Cadena 3, que aún no se había regularizado completamente la situación. "Se está levantando de a poco el paro, aún solo se ha pagado al 10% de las empresas", indicó el gremialista y agregó: "Que nos depositen 10 mil pesos, realmente es una burla. Lo que menos queremos es hacer un paro".

Desde primera hora se están desarrollando las inspecciones de pago en las empresas de transporte interurbano. En breve comunicaremos el panorama general de servicio. — AOITA (@AOITA_OFICIAL) February 7, 2020

El gremio lanzó la medida de fuerza en la provincia desde la hora 0 de este viernes que se dio en el marco del conflicto salarial que mantienen los choferes con las empresas concesionarias del servicio.

Tras el anuncio este jueves, desde AOITA aseguraron que tanto el Estado Nacional como la Provincia, habrían depositado los fondos correspondientes por lo que la medida de fuerza se inicia por exclusiva responsabilidad de los empresarios.

"Los sueldos del 95% de los compañeros no fueron acreditados. No podemos no tomar cartas en el asunto porque es el salario de los compañeros", indicó Gramajo previo al inicio del paro.

