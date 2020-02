Durán Barba contra la oposición: "CFK siempre fue la candidata más fuerte"

"En toda la década, la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%", ilustró el asesor. - Foto: NA

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba ratificó que Cristina Fernández es la dirigente política más importante de la historia argentina, tras las críticas recibidas por un sector de la oposición, al tiempo que aseguró que "peronistas y antiperonistas" deben "lograr un acuerdo" para "superar la crisis endémica" del país.

En una columna publicada en Perfil, Durán Barba sostuvo: "En toda la década, la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, ni cuando De Narváez derrotó a Néstor, ni cuando fue enjuiciada. Basados en cifras de investigaciones escribimos desde 2009 que mantenía su fuerza".

Asimismo, negó que mientras asesoraba al ex presidente Mauricio Macri buscaran que Cristina sea la candidata para las elecciones pasadas, ya que él la consideraba como "la más fuerte de la oposición".

"Algunos creyeron que quienes estábamos cerca de Macri la queríamos como contendiente porque era fácil de derrotar, lo que no tenía sentido: siempre fue la candidata más fuerte de la oposición", subrayó.

El consultor ecuatoriano ratificó los dichos sobre la actual Vicepresidenta e incluso en nivel de importancia la ubicó por encima de mujeres como María Eva Duarte de Perón.

"Tal vez estudié mal la historia argentina y hubo otra mujer que fue más exitosa que ella, pero no he podido conseguir esa información. Dedico la mayor parte de mi tiempo a leer, escribir, preparar clases y seminarios, y sería raro que se me haya pasado un dato tan importante", evaluó.

Por último, el consultor expresó que no existe "la unidad nacional excluyente de los peronistas, ni tampoco la de los antiperonistas", ya que "cada una de esas corrientes representa consistentemente a la mitad de la población".

"Solamente si logran un acuerdo será posible superar la crisis endémica del país y proyectarlo hacia delante", concluyó.

