Negri criticó a Macri y a Duran Barba: "No me parece la mejor forma de volver"

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, planteó sus críticas a Mauricio Macri y Jaime Durán Barba tras sus dichos difundidos este fin de semana. El ex Presidente responsabilizó a sus funcionarios por las decisiones en materia económica de su gestión, mientras que el consultor ecuatoriano describió a Cristina Fernández como la mujer “más brillante de la historia argentina”.

“Yo les decía ‘Cuidado, que yo conozco los mercados. Un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda’. Pero me decían ‘No, tranquilo’”, había dicho Macri en Villa La Angostura durante una reunión con dirigentes del PRO.

“Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo. Es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver", expresó el legislador cordobés.

Respecto a los dichos del asesor, Negri fustigó: "Es un consultor que no puede hablar por sus consultados, le haría muy bien que si lo que está intentando es buscar trabajo vaya camino al Instituto Patria”.

No solo Negri cuestionó al ex asesor presidencial que, también, consideró que Macri “ya fue". Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, advirtió que “no pueden venir tecnócratas o politólogos a bajar línea”. Y, en declaraciones radiales, agregó: “A veces hay que cuidar las palabras. Hay algunos que se van en hemorragia de palabras”.

Por su parte, Luis Naidenoff, senador radical y jefe del interbloque de la coalición opositora en la Cámara alta, también fue muy crítico. "Durán Barba afirma: ‘Yo siempre creí que para lo que algunos decían, el gran pacto nacional, había que pactar con ellos’. Miente con descaro. Como consultor su apuesta fue la división y confrontación permanente como estrategia de diferenciación electoral”, escribió primero el senador en su cuenta de Twitter. Y remató: “Sólo piensa la política en términos de negocios e impacto mediático”.

