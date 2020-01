Reapareció Mauricio Macri: “No se puede tomar deuda eternamente”

El ex presidente estuvo presente en una reunión con dirigentes del PRO, en la provincia de Neuquén y aseguró: "Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001".

Mauricio Macri apareció públicamente por primera vez desde el 10 de diciembre, fecha en la que dejó su mandato al frente del Gobierno nacional.

Lo hizo en una reunión con dirigentes del PRO en la localidad de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén.

Allí, el ex mandatario nacional hizo un balance de su gobierno y recordó que siempre le decía a su equipo que "no se puede tomar deuda eternamente" y que había que "corregir" esa modalidad.

El encuentro trascendió a través de videos en las redes sociales, en los que se ve a Macri rodeado de dirigentes y militantes. "Cuidado que yo conozco los mercados, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir a la mierda. No, tranquilo, hay que seguir me decían", destacó el ex Presidente.

Además, lamentó "no haber podido continuar" su gestión con un nuevo mandato y asumió que el resultado de las elecciones de octubre le dejó una "sensación amarga". Igualmente se mostró optimista con respecto al futuro de su coalición y en referencia al Frente de Todos aseguró: "Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001".