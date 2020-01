Este domingo se confirmó la muerte de una de las grandes leyendas del básquetbol y del deporte mundial. Se fue una figura y su marca quedará al margen de las generaciones que lo vieron o no jugar. Gracias por tantas noches de emociones basquetbolísticas.

El mundo del básquetbol está de luto. El mundo del deporte lo llora y no es para menos, es que se fue una leyenda, no sólo un jugador de básquetbol.

De esos tipos que dejan una marca imborrable en generaciones, en aquellas que la vieron jugar y en las que vinieron después y que se enteraron de su existencia por videos o por las historias contadas como cuentos de ciencia ficción que van de boca en boca para no dejar caer la figura estelar en el mundo deportivo. Un líder, un ganador, un campeón, un “animal” y seguramente no serán los únicos adjetivos que parecerán a lo largo de los días para definir a una verdadera “bestia” del deporte mundial.

Esos jugadores que no tienen edad ni tiempo, es más, si me apuran, de esos atletas que no tienen deporte, que exceden cualquier actividad y que quedan para siempre en la historia grande del deporte mundial. Es que por eso, el mundo llora la muerte de un símbolo deportivo.

Seguramente seguirá la vieja disputa sobre si fue mejor que tal o cual jugador, si fue mejor que Jordan o no, si estaba en la misma altura o no. Todo eso será parte de esta historia de querer comparar de la que somos parte los seres humanos. Pero lo cierto es que se fue un grande, un fenómeno, una leyenda. Gracias por tantas noches de emociones basquetbolísticas. Gracias por tanto Kobe!!

