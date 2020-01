Evo Morales se retractó de sus dichos y el radicalismo celebró su decisión

El ex mandatario boliviano había propuesto crear milicias armadas en su país. Tras el gesto de Morales, la UCR no insistirá con el pedido de revocación de su condición de refugiado.

Luego de la retractación pública del líder del MAS boliviano, Evo Morales, respecto a su propuesta para crear "milicias armadas" en su país, el Comité Nacional de la UCR y los bloques parlamentarios decidieron no insistir con el proyecto que ayer habían presentado para revocarle la condición de refugiado político en Argentina.

"Desde el radicalismo valoramos la decisión de Morales porque entendemos que la única salida de la crisis institucional que atraviesa el país hermano solo se logrará a través del diálogo y la paz", argumentaron en un comunicado.

También hubo críticas al Frente de Todos, al sostener que "el silencio o la anuencia de la dirigencia política, una vez más demuestra que, ante expresiones antidemocráticas que incitan a la violencia, nada contribuyen al restablecimiento de las instituciones y de la paz en Bolivia". "Solo su enérgico repudio posibilita restablecer las condiciones mínimas para transitar un camino de normalización institucional", agregaron.

Reafirmo mi convicción más profunda por la vida y por la paz. pic.twitter.com/RGeGuavSv8 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 16, 2020

Una radio indígena de un pueblo de cocaleros de Bolivia dio a conocer un audio adjudicado a Morales en el que éste indicaba que "si volviera a Bolivia o alguien vuelve hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo". La idea generó un fuerte revuelo, incluso en sectores de su propio partido político, y desde el Gobierno de Alberto Fernández -que le dio asilo en el país- le transmitieron que fuera más moderado en sus expresiones políticas.

Luego de eso vendría la marcha atrás de Morales, quien arrepentido aclaró que su "convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz".

“Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz. Siento un profundo dolor por lo que está pasando en mi querida Bolivia (...) No quiero que nada de lo que diga sea usado como pretexto para perseguir y reprimir a mis hermanas y hermanos”, sostuvo el ex presidente boliviano a través de las redes sociales.

La UCR, por su parte, se hizo eco de las palabras de retractación del ex jefe de Estado boliviano, y destacó que "no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado" en la Cámara de Diputados, encabezado por los mendocinos Alfredo Cornejo y Luis Petri. "Habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión de concedérselo (el refugio) es del Gobierno, no de la oposición; y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado", detallaron.

Desde la @UCRNacional celebramos la retractación de Evo Morales luego de sus desafortunadas declaraciones.



La única salida para Bolivia es mediante el diálogo, la paz y el Estado de Derecho.



Comunicado completo: https://t.co/w0ZOadD4HG — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) January 16, 2020

No obstante, los bloques en el Senado y en Diputados sí insistirán, como ya habían reclamado, con la presencia del canciller Felipe Solá para que precise "los lineamientos de la política internacional del Gobierno".

"El camino de la paz social es a través del diálogo, el respeto al estado de derecho y la tolerancia política. Cuando esto no suceda, allí encontrarán a la UCR para hacer su aporte e impedir la proliferación de la violencia política", concluyeron.

Noticia relacionada: