Solicitan que se derogue la ley que habilita a la jineteada como deporte

Tras la muerte de un jinete durante el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, la organización Sin Estribos, defensora de los derechos animales indicó que presentarán una nota al gobernador Juan Schiaretti para solicitarle que eleve un proyecto que derogue la Ley 8952 que declara la jineteada como un deporte.

"Vamos enviar una nota al gobernador con firmas de todas las ONGs que nos han apoyado en esta oportunidad que son más de 100 en todo el país y Latinoamérica para pedirle que eleve un proyecto que derogue la ley" indicó Andrea Heredia Olazabal, abogada de la organización y adelantó que pedirán a la Justicia que "evite o suspenda toda la jineteada, no solamente hoy".

"También vamos a pedir el depósito judicial del animal porque nos llegaron rumores de que lo quería sacrificar al animal", indicó Heredia Olazabal, quien contó que "en estos momentos", se le practica un análisis al animal involucrado en la muerte del jinete, de ese modo, la Justica busca determinar si "tenís algún tipo de drogas".

"Tarde igual, es después de esta muerte, lo cual demuestra la debilidad de este sistema, porque los análisis hay que hacerlos antes, no después", cuestionó la letrada y aclaró que el dopping está prohibido ya que "es una cosa racional que los animales no deben doparse y menos cuando hay una persona arriba del animal".

"Nos parece muy bien el accionar de la Justicia, pero sigue siendo tardía porque después de la muerte, de qué vale el análisis", lamentó Heredia Olazabal.

La abogada también indicó a La Nueva Mañana que se organiza otra protesta para este sábado y la organización continuará con las presentaciones judiciales. "Para el año tenemos previsto hacer otra presentación judicial, pero no será un amparo porque ya que el anterior, nos fue rechazado. Será una demanda de tipo ordinaria para que se revise todo el espectáculo en sí", explicó la letrada.

"También pediremos informes para que investiguen cómo se banca económicamente este festival, por ejemplo, no se conocen los caché de los cantantes, no se conoce lo que cobran, lo que se recauda. Ellos dan publicidad pero sin ningun tipo de contralor economico y de ahí empiezan a repartir a las escuelas", relaró Heredia y agregó: "No creemos que esto se haga por mero amor a las escuelas, acá hay gente que gana plata y mucha plata. Hay empresas sospechadas de lavar dinero en este tipo de espectáculos, entonces queremos que estas cosas se investiguen".

