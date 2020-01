Taxistas realizan asambleas en la Terminal pidiendo el aumento de la tarifa

Peones de taxis llevan adelante asambleas desde las 10 de este martes en la Terminal de Ómnibus. Reclaman que la Municipalidad aumente la tarifa del servicio y se muestran en contra los cambios en el marco regulatorio aprobados ayer.

La medida de fuerza se realiza tras la maratónica sesión llevada adelante en el Concejo Deliberante. Miguel Arias, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (Sipetaco), sostuvo a La Nueva Mañana que esperaban el tratamiento de un aumento en el precio de la tarifa. Además, el gremialista sostuvo que se aprobaron sanciones como la quita del carnet a choferes que se plieguen a paros.

"Ayer fuimos al Concejo y teníamos idea de lo que iba a pasar pero no de todo lo que se sancionó. Teníamos la esperanza de que saliera la tarifa y no se nos está escuchando. Pero nos encontramos con sanciones que cercenan los derechos de los choferes, como sanciones por manifestarnos. Sabemos que una ordenanza no puede estar por encima de una ley", afirmó.

Arias remarcó que no se descarta un paro y una movilización "en los autos o a pie": "Nos vamos a hacer sentir para reclamar los derechos que nos corresponden".

Los peones de taxis vienen reclamando desde hace tiempo una actualización en el costo de los viajes, inclusive sin trabajar durante Navidad y Año Nuevo. La bajada de bandera en la ciudad es de $48,63.

