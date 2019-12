¿Cambios en la disputa del fútbol femenino?

Joey Barton fue un futbolista que jugó en Newcastle y Manchester City y ahora técnico del Fleetwood Town. Recientemente brindó una entrevista donde habló sobre el fútbol femenino y aconsejó algunos cambios para que, según su criterio, esta disciplina brille más.

“Es un deporte diferente. El fútbol femenino debería ajustarse a las mujeres física y biológicamente”, dijo Barton entrando en el tema de la capacidad física de las deportistas; y agregó: “El tamaño del arco y el peso de la pelota se deberían cambiar”.

“Si queremos un fútbol femenino mejor, como deporte para espectadores, si siguen jugando en el mismo tamaño que los hombres y con las mismas reglas siempre tendrás un producto inferior, porque los hombres son más grades, fuertes y rápidos que las mujeres”, aseguró.

Yanina Sosa, Belgrano.

Con estas declaraciones, en La Nueva Mañana buscamos la opinión de las chicas que forman parte del fútbol femenino cordobés. Y dejó diversos análisis que valen la pena prestar atención.

“¡No tiene nada que ver eso! Deben cambiar las condiciones de desarrollo que se le brinda al fútbol femenino para que pueda ser más vistoso y atractivo. Equidad y luego igualdad en condiciones de trabajo, contratos, sueldos, infraestructura, etc”, expresó Daniela Díaz, técnica del Belgrano campeón.

En la misa sintonía la arquera de las “piratas”, Yanina Sosa, dijo: “Me parece que harían un diferencia con el sexo femenino cambiando los tamaños de los arcos y peso de la pelota. Ya estarían haciendo diferencia de género. Nosotras las mujeres podemos superarnos siempre. Somos humanos. No debería haber diferencia de género. Estamos buscando igualdad en este deporte. Y ser reconocidas también”.

En tanto, Jennifer Bonfanti, goleadora de Unión Florida, resaltó: “Por una parte comprendo lo que dice, pero en ciertas partes lo puedo tomar por dos aspectos. Primero sería malo ningunear a las mujeres porque no podemos lograr lo que el hombre genera. Otros aspectos es querer hacer un mejor fútbol y es entendible, porque por ahí no es lo mismo una mujer física al contrario del hombre quizás el hombre tiene más fuerza, más agilidad y más rapidez. Pero si no se hubiera dicho nada con respecto a esto si hubiera achicado el arco y hubieran achicado la pelota nadie se hubiera dado cuenta y nadie diría nada y sería un mejor fútbol femenino”.

Jennifer Bonfanti, Unión Florida.

Por otra parte, la capitana de Atlético Carlos Paz, Agus Allegue, expresó: “Creo que fisiológicamente el hombre y la mujer si se diferencian; pero también el tipo de entrenamientos y condiciones que se nos da a la mujeres aporta a que esa diferencia sea más notable. Creo que es cuestión de probar y ver si funciona. No veo el problema de modificar algo que puede ser beneficioso. De igual modo también hay que sacarse el prejuicio de que el futbol masculino es ‘mejor’. Se tienen que ver de igual manera en términos de importancia. Es cuestión de ir modificando y haciendo crecer esta disciplina”.

Bettiana Soriano, histórica jugadora de la liga cordobesa, hoy en Talleres, dio su punto de vista: “No está mal la idea de readaptar el tema del tamaño de los arcos y el peso de la pelota... Particularmente he visto el tema de que el arco queda grande para aquellas arqueras que quizás no tienen el entrenamiento que deberían tener. Que son muy amateurs. Y ni hablar para aquellas que lo hacen por hobbie. Pero a nivel Selección no se nota la diferencia con el hombre, porque son arqueras muy buenas y preparadas para estar bajo el arco a medida profesional... Y con respecto a la pelota pienso lo mismo. Todo depende del nivel futbolístico que tenga cada equipo, cada jugadora...”.

Bettiana Soriano, Talleres.

A propósito de niveles, la entrenadora Constanza Guerra explicó: “Es muy interesante la propuesta. Quizás probando algunos cambios en algunas ligas podría empezar a probarse. Sí creo que la enseñanza del fútbol debe ser progresiva en base a las edades, dimensiones del campo de juego, jugadores, tamaño de la pelota, cambios y tiempos de juego. Quizás, pensando en voz alta, hasta los 8 años haría futsal y/o fútbol 5; hasta los 14 fútbol 7; hasta los 16 años podría jugarse Fútbol 9. Para después pasar a Fútbol 11... Pero también pienso que la capacidad de la mujer para jugar fútbol 11 va principalmente de acuerdo a su experiencia motriz. Por ende también sería bueno intentar darles las mismas oportunidades a niñas y niños, y en base a eso sacar conclusiones. El fútbol de Estados Unidos es un gran ejemplo que puede ver un muy muy buen nivel y espectáculo. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Que ellas arrancan desde niñas”.

Hay que generar procesos deportivos y políticas que posibiliten el desarrollo

Por: Yasmin Roston (*)

Me parece que si se quiere pensar en términos de crecimientos de futbol femenino hay que generar procesos deportivos y políticas que posibiliten el desarrollo. Seguir hablando de cambiar la pelota o achicar el arco es una idea que refleja a la mujer como alguien inferior respecto al hombre. Y es un gran error compararla con el hombre, porque son históricamente diferentes en cuanto a posibilidades culturales. Las mujeres lejos de las oportunidades dentro del fútbol y aun así logramos desarrollarnos, imagínense si nos dieran la posibilidad. Pensar a la jugadora como si le faltara aptitud física como para levantar una pelota o pegarle al arco es una idea sumamente machista y que retrasa a todo lo que se viene construyendo. El futbol femenino existe con pelota número 5 y con arcos grandes y cada vez mejor. Lo que no sucede es que una niña/adolescente tenga un proceso deportivo de inferiores. Ahí debe estar el foco de la cuestión. Primero en generar un desarrollo y dejarnos existir; y desde ahí comprender que necesita la mujer dentro del fútbol para seguir profesionalizándolo, que lejos está, puntualmente, de tener relación con la pelota y el arco.

(*) Preparadora física del plantel de Juniors.

