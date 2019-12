Tundis: “Sería terrible darles a los jubilados un aumento inferior”

La diputada nacional del Frente de Todos, y referente en temas previsionales, Mirta Tundis opinó sobre la propuesta inserta en el proyecto de emergencia que, de aprobarse, suspende la movilidad jubilatoria.

“No son los mejores anuncios que uno desearía tener en un cambio de gobierno de una economía estable”, y agregó al respecto: “El aumento tiene que mantener el nivel anterior, sería terrible darles un aumento inferior”.

En éste sentido, Tundis consideró: “Son medidas para tratar de sacar adelante a los que no salieron de la pobreza e indigencia, medidas de un país quebrado, medidas que le piden a los que más tienen que ayuden a los que menos tienen”. En diálogo con FM La Patriada afirmó que “no se le saca al resto de los jubilados para darle a los que menos ganan”.

A propósito, la diputada aseguró que se está trabajando en una nueva fórmula para mejorar la situación, y remarcó: “Entiendo que el planteo es ‘se está aplicando lo mismo que aplicó Macri’, pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía que ser un fondo anticíclico. Sin embargo hoy no tenemos dinero ahí para pagarle el bono a todo el mundo, dejaron un fondo devaluado”.

Respecto de los efectos que podrían darse, Tundis señaló que se ha planteado en la reunión de bloque la posibilidad de que se hagan juicios si es menor el aumento que lo que daría la movilidad, y advirtió que “acá no se descuenta, tampoco pido que le paguen menos. El jubilado tiene que cobrar acorde al costo de vida a los gastos que tiene, mantener su mismo nivel de vida como dice la Constitución”.

En sentido argumentativo, Tundis planteó: “Cuando hablamos de desempleo hablamos de aportes previsionales que no ingresan al sistema, cuando se deja de consumir las empresas dejan de consumir, y todo eso significa no recaudar impuestos que no van a las arcas del sistema previsional”, y cuestionó: “¿Cómo haces para pagar si no recaudas?".

También expresó: “Hay que establecer cuál es el haber mínimo que le permita llegar a fin de mes, no podemos ser egoístas”. “El tema es cómo podemos ser solidarios con los que han tenido mala suerte, la mala paritaria que establecieron un salario muy básico o empleadores que no pagaron, estamos hablando de que por lo menos lleguen a fin de mes y puedan comer”, reafirmó.

Finalmente, respecto del rol de la oposición, y el anuncio de no dar quorum sostuvo que “si ellos asumen la realidad del país que dejaron, si somos responsables y no piensan en el poder bajarian y dejan discutir para decir que les gusta o no”, y concluyó: “Esto sucede porque Macri dejó el país así, no porque Alberto quiera”.