La oposición pidió postergar el debate de la Ley de Seguridad Social

Se trata de la ley ómnibus que contempla declarar la emergencia económica y social durante las sesiones extraordinarias. "Pedimos que el debate no sea a las atropelladas", afirmó Mario Negri.

“Pedimos a Sergio Massa que el debate de la ley ómnibus de Emergencia no sea a las atropelladas" - Foto: Twitter.

Miembros de la oposición elevaron una solicitud ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que se postergue el tratamiento de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica” en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Los jefes del interbloque Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) enviaron una carta en la que advierten que “resultará imposible el debido análisis (del texto) en apenas unas horas”.

De esta manera, los legisladores de la oposición le solicitaron que se suspenda el plenario de comisiones para dictaminar la iniciativa este martes y la sesión prevista para este miércoles, aunque todavía no existía la convocatoria oficial pero era sí la intención del Frente de Todos.

En la misiva recordaron que el pasado 12 de diciembre se firmó el decreto por el cual el presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias y, entre las tres iniciativas, el temario incluyó el proyecto de “Ley de Solidaridad y Reactivación Económica”. El mismo aún no ha ingresado a la Cámara para su lectura, según destacaron diputados opositores.

“Pedimos a Sergio Massa que el debate de la ley ómnibus de Emergencia no sea a las atropelladas. Amerita un debate sereno dada la relevancia de los temas involucrados (...) No es un tema de capricho nuestro: la ley no entró. Los bloques debemos discutir esto con responsabilidad”, remarcó Negri a través de su cuenta de Twitter.