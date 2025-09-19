Con un show íntimo, Feli Colina vuelve a Córdoba y se presenta en Sala Formosa

Primavera en Córdoba: música en Plaza España, kermés y la "Noche de los paseos"
Los festejos por el cambio de estación comienzan el sábado y se extienden hasta el domingo, con propuestas gratuitas para toda la familia. Todos los detalles en la nota.
La reconocida cantautor regresa a Córdoba y se presenta este sábado 20 de septiembre después de medianoche. En esta ocasión, la acompañará como artista invitada Wanda Jael, una de las grandes revelaciones de la escena cordobesa.Cultura19/09/2025Redacción La Nueva Mañana
La reconocida cantautora Feli Colina regresa a Córdoba para presentar un show íntimo y potente en Sala Formosa este sábado 20 de septiembre después de medianoche. En esta ocasión, la acompañará como artista invitada Wanda Jael, una de las grandes revelaciones de la escena cordobesa.
Feli compone universos, no canciones. Su obra trasciende géneros para crear experiencias que combinan pop, rock, folclore y poesía con una impronta única. Dueña de una voz misteriosa y sensual, es capaz de transformar cada escenario en un ritual vibrante y cargado de energía.
Celebrada por la crítica como una artista vanguardista y visionaria, Feli ha llevado su música a escenarios de toda la Argentina, Latinoamérica y Europa. Tras su participación en el showcase del Primavera Sound 2024 en Barcelona, regresa al país con una gira que incluye paradas en San Isidro, La Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario y también nuevas presentaciones en España.
Actualmente, Feli Colina se encuentra preparando su esperado cuarto disco, reafirmando su lugar como una de las voces más singulares e innovadoras de la música argentina contemporánea.
Cuándo: sábado 20 de septiembre. Arranca después de la medianoche: 00.30 horas.
Dónde: Sala Formosa (Achával Rodríguez 349, Córdoba Capital)
Entradas: Anticipadas en AlPogo
Los festejos por el cambio de estación comienzan el sábado y se extienden hasta el domingo, con propuestas gratuitas para toda la familia. Todos los detalles en la nota.
En un evento de la Bolsa de Comercio de la Provincia, el Presidente intentó culpar a la oposición de la inestabilidad en el mercado, en una jornada marcada por el fuerte aumento en el dólar, que ya superó los $1500, y el saltó del Riesgo País.
La medida formalizada por el Banco Central alcanza a cónyuges, convivientes y parientes cercanos de las autoridades de entidades financieras y rige a partir de este viernes.
Venció el plazo y la demanda es por abuso de autoridad incumplimiento de los deberes de funcionario público. También fueron acusados María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación, y Walter Rubén González, director del Registro Oficial.
Los festejos por el cambio de estación comienzan el sábado y se extienden hasta el domingo, con propuestas gratuitas para toda la familia. Todos los detalles en la nota.
Con un show íntimo, intenso y el hipnotismo de sus canciones, el artista trasandino -actualmente radicado en Nueva York-, repasará gran parte de su discografía. La cita es el viernes 19 de septiembre en la mítica sala de Studio Theater. Entradas disponibles en Alpogo.
El trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera vuelve a Córdoba y se presenta el sábado 27 de septiembre en Club Paraguay con su nuevo álbum, un viaje no solo musical sino también conceptual, con un fuerte contenido político.
Será este sábado, desde las 15 hasta las 20, con entrada gratuita. Habrá puestos de venta de vinilos y casetes, con obras nuevas, usadas en buen estado y material nacional e importado.
Se trata de la quinta edición de este evento. Con entrada libre y gratuita, se desarrollará este sábado 20, entre las 15 y las 21.30 en el Museo Metropolitano de Arte Urbano.
El nuevo trabajo del autor sucede a su anterior libro “Treinta y nueve metros”. Se presenta este viernes 19 de septiembre, a las 18, en la librería “El Espejo”. Conversarán con el autor Yael Ferry y Ana Iliovich.
La bióloga Melisa Giorgi, entiende que el asfalto traerá más tránsito, basura y ruidos, además de incrementar el riesgo de incendios en esta área protegida. Un referente en derechos humanos puso reparos, porque en el predio se ubica el ex Centro Clandestino La Perla.
Las formaciones, dictadas a través del programa "Menos brecha, más comunidad", combinan modalidades online, presencial y asincrónicas. Las inscripciones están abiertas.
Tras el levantamiento del secreto de sumario, los investigadores, bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, identificaron irregularidades en las compras, posibles sobreprecios y direccionamiento de contratos con el laboratorio Suizo Argentina.
Con entrada libre y gratuita, este jueves se concretó una edición especial del programa de la Provincia, con numerosas bandas en vivo, DJs y la presentación de Q’Lokura. Hubo distintos stands de información, además de propuestas culturales y recreativas.
En medio del peor momento de su gobierno, el Presidente encabeza el primer acto de campaña de cara a los comicios de octubre. Hablará en el lugar considerado el kilómetro 0: las escalinatas del "Coniferal" en el Parque Sarmiento.