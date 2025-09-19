Con un show íntimo, Feli Colina vuelve a Córdoba y se presenta en Sala Formosa

Feli compone universos, no canciones. Su obra trasciende géneros para crear experiencias que combinan pop, rock, folclore y poesía con una impronta única. Fotos: @felicolina_

La reconocida cantautora Feli Colina regresa a Córdoba para presentar un show íntimo y potente en Sala Formosa este sábado 20 de septiembre después de medianoche. En esta ocasión, la acompañará como artista invitada Wanda Jael, una de las grandes revelaciones de la escena cordobesa.

Celebrada por la crítica como una artista vanguardista y visionaria, Feli ha llevado su música a escenarios de toda la Argentina, Latinoamérica y Europa. Tras su participación en el showcase del Primavera Sound 2024 en Barcelona, regresa al país con una gira que incluye paradas en San Isidro, La Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario y también nuevas presentaciones en España.

Actualmente, Feli Colina se encuentra preparando su esperado cuarto disco, reafirmando su lugar como una de las voces más singulares e innovadoras de la música argentina contemporánea.

Info del Show

Cuándo: sábado 20 de septiembre. Arranca después de la medianoche: 00.30 horas.

Dónde: Sala Formosa (Achával Rodríguez 349, Córdoba Capital)

Entradas: Anticipadas en AlPogo