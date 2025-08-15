Anticiparon un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo y dónde podría nevar

Este viernes la Policía Caminera de la provincia anticipó un abrupto cambio de tiempo para Córdoba.

El aviso es consecuencia de un reporte del Observatorio Hidrometeorológico, que indica probabilidad de nieve en algunas regiones.

🌧️ INFORME DE PRECIPITACIONES



👉🏽Para la madrugada y mañana del día sábado se prevé el desarrollo de lluvias/lloviznas asociados en algunos sectores con neblinas. Además, se destaca la probabilidad de presencia de aguanieve y nevadas en zonas serranas.



⚠️Se recomienda circular…

Posteriormente, adelantó que el abrupto cambio de tiempo ocurriría en la madrugada y la mañana de este sábado 16. “Se prevé el desarrollo de lluvias/lloviznas asociados en algunos sectores con neblinas. Además, se destaca la probabilidad de presencia de aguanieve y nevadas en zonas serranas”, aclaró.

Por su parte, el meteorólogo Rafael Di Marco anticipó los posibles lugares de la provincia de Córdoba donde se registraría la caída de agua nieve. La franja atraviesa principalmente el centro-oeste de la provincia de Córdoba y se aproxima a la Capital, Alta Gracia, La Calera, Villa Dolores, Sierras Grandes, valle de Calamuchita y valle de Punilla, siendo las últimas tres las más probables en vivir la caída de nieve.