Tras tres horas de álgido debate, fracasó la propuesta del diputado cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, que pretendía votar la interpretación del reglamento que permitiría tratar sobre tablas la conformación de las autoridades de la comisión investigadora por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en la que está involucrado el presidente Javier Milei.

La discusión quedó empantanada, hasta que el tema fue aplazado para poder avanzar con el resto de las cuestiones que estaban previstas; entre ellas los proyectos para mejorar los haberes jubilatorios y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Agost Carreño planteó una moción para votar la interpretación del reglamento que permita tratar sobre tablas el asunto, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adujo que no existía una “duda reglamentaria” y deslizó que la única salida posible era presentar un nuevo proyecto de resolución, en un contrapunto que desató una serie de discusiones reglamentarias con diputados de uno y otro lado.

“No estamos ante una duda reglamentaria. Es una situación política que tiene que resolver la comisión. El pueblo es soberano, pero se tiene que respetar el reglamento. Y si hay necesidad de modificar el reglamento, tiene que ir a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento”, explicó Menem, que se calificó a sí mismo como “árbitro” de la controversia.

Para Menem, la oposición incurrió en una “mala praxis” cuando aprobó un texto de resolución que avalaba una integración par del cuerpo, lo que abría las puertas a una paridad irresoluble para definir a quién le correspondía desempeñar la presidencia de la comisión investigadora.

Ante la negativa del presidente de la Cámara para proceder a la votación, desde la oposición insistieron con fuerza en pedir que se vote la moción de Agost Carreño.

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Cecilia Moreau definió el lanzamiento de aquella criptomoneda con el patrocinio presidencial como “una estafa” y “un escándalo que la Justicia tiene que investigar”.

“La estafa de Libra debe investigarse, no se debe ocultar lo que pasó, si es que tienen algo que ocultar. La mejor forma de demostrar que fue un error del presidente en comunicar, difundir o transmitir esa cuenta es que se investigue y no solo en la Justicia sino en el Parlamento”, indicó la referente opositora.

Acto seguido, le negó a Menem el rol de “árbitro” y lo acusó de “abuso de autoridad” y “de incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.

“Usted no es árbitro, no es príncipe, es uno más de todos nosotros que tiene que cumplir con determinadas reglas que la Constitución y el reglamento exige, y no lo está haciendo”, recriminó Moreau.

Un rato más tarde, tras un intercambio entre el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria del PRO, Silvana Giudici; Menem le pidió a Agost Carreño que explique cuál era su “duda” reglamentaria y por la cual exigía la votación de la interpretación del artículo 106.

“La duda es cómo se resuelve cuando hay empates en las comisiones”, le contestó el cordobés de Encuentro Federal, que insistió en que la “correcta interpretación” del reglamento debía surgir del pleno y no del presidente.

Pero Menem respondió: “No veo que haya una duda, hay una laguna”.

En medio de esa discusión intervino el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal, quien le recordó al titular del cuerpo que “el reglamento está para que los organismos de la cámara funcionen” y “no para evitar que funcionen”.

Después de casi tres horas de discusiones estériles con posturas irreductibles de ambos lados, se resolvió proseguir con el orden del día y aplazar la resolución de la controversia.

Fuente: NA