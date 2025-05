"Nueve balazos tenía”, dijo César, el papá del chico baleando por un efectivo de la Policía de Córdoba, en el marco de un presunto intento de robo en barrio René Favaloro Sud. Producto de los disparos, el adolescente lucha por su vida en el Hospital de Niños.

El hombre es del norte provincial, trabaja en el campo y viajó a la capital cordobesa al enterarse de lo que sucedió con su hijo. “Está grave, tienen un tiro en el estómago. Pudieron detener el sangrado, tiene un balazo en el intestino, otro en un brazo y uno en una pierna”, precisó.

En diálogo con Mitre Córdoba, el hombre no confirmó que el adolescente identificado como S. U. C. haya estado robando tal como indicó la versión de la Policia: “No sabría decirte, le disparan porque dicen que ingresó a robar una moto”. “El que le dispara dice que es un hombre que venía atrás de una mujer. Es lo que le dijeron los vecinos a mi hija, porque yo no pude llegar a tiempo”, sumó.

Según la versión policial el chico "resultó herido de arma de fuego tras intentar sustraerle pertenencias a un efectivo policial que iba acompañado de su esposa", pero hasta el momento, no está claro que se haya desatado una balacera, ni cuántos disparos se hicieron. Tampoco se informó si además del arma del agente, había otra.

De lo que se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 de este miércoles, el adolescente circulaba con otros tres supuestos ladrones en moto y no se sabe si estaban armados. Ante el supuesto intento de robo, el oficial que estaba de franco sacó su arma reglamentaria y disparó.

En cuanto al oficial de la Policía de Córdoba, el fiscal Luis Michelli detalló en declaraciones a El Doce que permanece en libertad y no recae sobre él, por el momento, ninguna imputación aunque no se descarta que el panorama puede variar a medida que aparezcan pruebas.

