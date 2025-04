En el marco de la Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que este miércoles 30 de abril se llevará adelante en distintos puntos del país, para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector; a las 11, en la Plaza San Martín se manifestarán espacios cordobeses que nuclean a familias, prestadores, instituciones y transportistas de discapacidad.

La iniciativa pretende brindar un apoyo social al proyecto que logró la aprobación en la Comisión de Discapacidad y Salud, y debe atravesar la de Presupuesto para llegar al pleno de la Cámara baja para buscar su aprobación.

Cabe mencionar que la manifestación de este miércoles había sido convocada en principio para el 23 de abril, pero oportunamente postergada tras el fallecimiento del Papa Francisco.

La ley en debate

El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad fue presentado en el Congreso por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), tomando aportes de diversas propuestas legislativas previas y el trabajo sostenido de más de un año por parte de organizaciones de la sociedad civil, personas independientes y ONG (organizaciones no gubernamentales), que impulsaron esta iniciativa desde una mirada integral y plural.

Desde la convocatoria a la jornada del 30 de abril destacan que la propuesta legislativa cuenta con la aprobación en la Comisión de Discapacidad y Salud de la Cámara baja, lo que alienta la demanda.

"La preocupación por la grave situación del sector hizo eco en múltiples espacios legislativos que, más allá de sus pertenencias partidarias, adhieren a la declaración de Emergencia y brindan su apoyo a las personas con discapacidad y al trabajo de miles de prestadores", destacan desde la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI).

El proyecto aguarda ahora su tratamiento en la comisión de Presupuesto, como paso necesario para que pueda ser elevado al debate del pleno del cuerpo y su consecuente aprobación.

Emergencia real

"El compromiso del Congreso es urgente: la Emergencia ya está instalada en la vida cotidiana de miles de personas", subraya la convocatoria a la jornada federal de visibilización.

"Esta Ley busca que el Estado cumpla con lo que no viene cumpliendo", expresó Leandro Ator, del Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea a transportistas. "Estamos cada vez peor y son muchos los colegas que dejan la actividad porque estamos trabajando con aranceles irrisorios, que no nos alcanzan para sostenernos ni para brindar servicios de calidad", indicó y reveló que en lo que va de 2025 no hay actualizaciones de aranceles, mientras que las de 2023 y 2024 estuvieron por debajo de la inflación.

"La emergencia en discapacidad es real para todos los prestadores, transportes e instituciones, centros de rehabilitación", detalló Ator, para explicar que la declaración que se busca, intenta dar respuesta al proceso de desfinanciamiento que atraviesa el sector.

En la provincia de Córdoba, además de la convocatoria en la plaza San Martín de esta capital, también está prevista una manifestación en la Plaza Roca de Río Cuarto.

Noticias relacionadas: