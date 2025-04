A un mes del operativo policial en una estación de servicio que terminó con la muerte de Guillermo Bustamante, su esposa, acompañada de familiares y amistades asistió a la Jefatura para exigir que se continúe investigando el hecho.

El hombre de 39 años murió tras ser brutalmente golpeado por la Policía de Córdoba, el 24 de marzo. Los agentes fueron convocados por el playero, quien aseguró que Bustamante tuvo inconvenientes para abonar el combustible.

Su esposa y madre de su hijo, Agustina Escortoni, presenció el hecho y denunció que "lo mataron" una decena de uniformados. Este jueves, frente a la Jefatura de Policía, Agustina cuestionó la liberación de los cinco agentes que están imputados por el crimen.

"Vi como le golpearon las costillas, las piernas y le hacían una llave, yo les decían que por favor paren", dijo la pareja de la víctima a La Nueva Mañana y agregó que ella llegó con el dinero necesario para pagar la nafta, pero los agentes insistieron en que debían trasladarlo a la comisaría. Finalmente, Bustamante murió antes de subir al móvil.

"Si los policías no lo hubieran golpeado y no lo hubieran sometido a la agresión, no estaría muerto", manifestó Agustina.

El fiscal Guillermo González, a cargo de la investigación, en primer momento ordenó la detención de los cinco oficiales y los imputó de homicidio calificado por abuso de sus funciones; de encubrimiento y de omisión de deberes.

El fiscal tomó la medida tras comprobar que los registros de las cámaras de seguridad muestran que Bustamante no opuso resistencia. En diálogo con este medio, González desmintió la versión policial y reconoció que en ningún momento fue violento.

Tres semanas después, González ordenó la excarcelación de los oficiales y modificó la calificación legal. La imputación pasó de ser "homicidio calificado por abusos de sus funciones" a "homicidio preterintencional". La nueva acusación establece que los implicados en el operativo que terminó con un hombre muerto "no tuvieron intención" de asesinar.

Sobre el cambio en la causa, Agustina manifestó a este medio que "aunque no hayan tenido intención de matar, lo hicieron". "Ellos lo golpearon hasta matarlo, hicieron mal su trabajo, por eso pido que estén presos", enfatizó.

En la concentración en las puertas de la Jefatura, Escortoni expresó, en diálogo con LNM, que durante el operativo y tras la muerte de Bustamante "la estación de servicio nunca dejo de funcionar". En ese sentido, puntualizó que la evidencia "se borró" porque no se mantuvo aislado el lugar.

La pareja de Guillermo expuso los resultados de la primer autopsia que le realizaron y aclaró: "No murió de un paro cardiaco, mi marido no tenia problemas del corazón".

Según indica el documento del estudio que le realizaron un día después de su fallecimiento, "no se objetivan signos de infarto". Agustina afirmó que se trato de una muerte en un contexto de "violencia institucional".

Además, la mujer se expresó en relación a el consumo de Bustamante que se identificó en la autopsia: "No justifica que lo maten, en situaciones así tienen que estabilizar a la persona, no matarla".

El caso

En la madrugada del 24 de marzo la víctima había finalizado su jornada laboral en la panadería donde era empleado. Guillermo se dirigía a su casa cuando se detuvo a cargar nafta en la estación de servicio ubicada en las calles Octavio Pinto y Mariano Castex, del barrio Villa Páez en la ciudad de Córdoba.

Al momento del pago hubo un inconveniente y el playero alertó rápidamente a la Policía. Dos patrulleros llegaron al lugar. En ese momento, Agustina notó la demora y llamó a su esposo. Al enterarse de la situación, la esposa de la víctima asistió al lugar, con el dinero necesario para pagar el combustible.

Sin embargo, los oficiales insistieron en trasladar a Bustamante a la comisaría. Agustina aseguró que los agentes golpearon y redujeron a su marido, quien falleció antes de subir al móvil.

Los policías acusados

Ante la nueva imputación, el suboficial inspector Marcos Guzmán Altamirano, el cabo Juan Martín y el oficial ayudante Nicolás Bulacio -quienes se encontraban imputados en calidad de coautores por el delito de homicidio calificado por abuso de sus funciones- fueron puestos en libertad.

El oficial inspector Walter Perfumo -acusado anteriormente por encubrimiento- y el sargento Mariano Córdoba -detenido por omitir los deberes de funcionario público- también resultaron excarcelados.