La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito del Concejo Deliberante continúa debatiendo en conjunto cinco proyectos de ordenanza que buscan regular el funcionamiento del servicio transporte público y privado mediante autos de alquiler, tanto en su modalidad tradicional (taxis, remises) como los que se contratan a través de apps y plataformas electrónicas.

En una nueva reunión hicieron respectivos aportes referentes de taxistas y remiseros.

Jorge Montes (h), de Taxi Libre, dijo que la están “pasando muy mal” porque “el trabajo está devastado” y pidió que las apps “sean reguladas, pero que aporten y tengan requisitos como ocurre con los taxis”.

Adrián Páez (Cámara de Agencias de Remises de Córdoba) acercó una propuesta propia de regulación. Pidió las apps se registren y declaren ante ARCA y Rentas, que los autos no tengan más de diez años, con seguro e ITV, que las unidades sean ploteadas, y choferes con carnet profesional. También se expresó en favor de la tarifa dinámica, de más y menos 50% según la demanda, pero siempre asegurando la transparencia.

Recordó que allá por el año 2000 los remises se sumaron al sistema, transportando usuarios en la periferia y a menor precio. “La historia se repite. Hay que regular las apps y que se inserten. Taxis y remises tenemos que ser como Uber y tener tarifa dinámica como ellos. La gente los eligió por servicio y precio. Copiemos y peguemos eso mismo”, planteó.

Alejandro Alcalde, de Asociación Teletaxi, dijo que fueron pioneros en el uso de tecnología desde 1968. “Estamos para competir, pero debemos hacerlo en igualdad de condiciones. Queremos tarifa dinámica para las apps de taxis y remises, con parámetros mínimos y máximos”, sostuvo.

Por su lado, Félix Sajo (Transmitaxi) fue en la misma línea. “Hay que regular y legalizar. Hagamos un mix entre las regulaciones a taxis y remises, y las apps. Pedimos igualdad de condiciones de ellos hacia nosotros. Deben ser controlados”, remarcó.

“La app municipal debería manejar la dinámica de precios, si no peleamos pobres contra pobres. Si las apps cobran un 50% más barato, ¿cómo pueden sostener un auto de 15 años con esa tarifa? Imposible. A ellos los eligen porque cobran más barato. Son empresas que no pagan nada y se la llevan toda. No tienen nuestros costos”, aseguró Alcalde.

Paulo Ferlauto, de la central Mundo Taxi, dijo que no les cierran los costos actualmente y que el sistema está quebrando. Comparó que así como en los ´90 los remiseros amparistas apuraron la quiebra de varias empresas de transporte masivo, las apps generan eso mismo ahora con taxis y remises. “Que las empresas que están detrás de las apps se inscriban y paguen impuestos como todos”, demandó.

Desde la central Auto Remis, Cristian Gutiérrez, pidió “volver a foja cero el sistema y ver quién entró por la ventana sin ser invitado y está destruyendo todo”.

“Las apps no traen ninguna novedad. Nos copian a nosotros que tenemos 35 años de trayectoria en esto. Ellos son piratas extractivos que detonan el sistema de transporte y se llevan la plata afuera del país, sin pagar nada. Nosotros nos regimos por una ordenanza de 134 artículos que le da sustentabilidad al sistema. ¿Cómo vamos a poder competir contra la gratuidad? Los precios deben ser regulados”, remarcó.

Waler Martín, de Teletrans Taxi, dijo que se sienten “usurpados” por las apps, que “han precarizado toda la actividad”.

“Hay que buscar la sustentabilidad del sistema, que sea integrado y con reglas igualitarias. La tarifa debe ser fija y surgida de ecuaciones y cálculos bien hechos por el Estado”, puntualizó.

Jorge Montes, de la Asociación de Permisionarios de Taxi, ponderó que la situación del sector “es muy difícil”.

“No tienen idea de cómo la están pasando nuestros choferes y sus familias. Hay que terminar con esta agonía”, les dijo a los ediles y reclamó “que haya regulación, pero igualitaria y sin distinciones, para que no sea una guerra en la calle” entre trabajadores, como ya pasó en otros años.

A su turno, Claudia González (Mujeres Taxistas) opinó que “las apps vinieron a destruir el transporte” y pidió que “haya regulación y que en primer término se obligue a las empresas a inscribirse y tributar”.

“Hoy las apps son una competencia desleal, suman inseguridad a los pasajeros y perjudican económicamente también al Estado”, alegó.

José Ceballos, de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto, señaló que “es imposible” competir con las tarifas de las apps, que no tienen costos. “Están usando en Uber modelos 1998. Eso no se puede mantener en el tiempo con las tarifas que cobran. Hay que cuidar más al usuario”. opinó.

Daniel Quinteros, de la Federación Argentina de Agencias de Remises, solicitó que haya “tarifa única e igual para todos”, mientras que desde el Sindicato de Remiseros, plantearon la necesidad de “un paliativo” para llegar a fin de año, extendiendo de 10 a 15 años la vida útil de los autos. “Estamos a un paso de desaparecer. Hagan algo para evitarlo”, reclamó a los concejales.

Nelson Castillo, de la Mutual de Taxistas y Remiseros, se explayó sobre las apps. “No vienen a dar trabajo. Eso es mentira. Nos están robando el nuestro. Se llevan toda la plata y no pagan nada acá, ni invierten. No tenemos forma de competir con las tarifas de ellos”, se quejó.

Revelaron fuentes del cuerpo legislativo local que también hicieron sus aportes al debate Miguel Arias (Peones de Taxi) y Juan Catillo (Sindicato de Conductores de Taxi); y que el proyecto seguirá en estudio en la Comisión.

