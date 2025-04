En la previa al tercer paro general, organizaciones gremiales, sociales y partidos políticos se movilizaron en Córdoba en contra de las medidas económicas de Javier Milei. La Nueva Mañana recorrió la marcha que comenzó en la Casa Histórica de la CGT y se trasladó intersección de la avenida Colón y Vélez Sársfield.

El reclamo se unió con la ronda número 53 de jubiladas y jubilados. Las y los trabajadores retirados se reúnen cada miércoles, desde que asumió Javier Milei, exigiendo un aumento en sus haberes.

Roberto Cristalli, el secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), expresó a LNM que se sumaron a la marcha por "la agresión sistemática que recibieron los jubilados a nivel nacional, la cuestión de los despidos y por el corrimiento de Estado como rol garante de lo que es el sistema educativo".

"No tenemos paritaria nacional, tampoco fondo de financiamiento, no tenemos más el Fonid, no se están enviando los fondos para los programas nacionales", profundizó sobre la situación de las y los maestros.

Además, explicó que la protesta también es es por la imposición de la reforma jubilatoria a nivel nacional "que avanza sobre los regímenes especiales y sobre las moratorias". "Esto perjudica a las y los docentes", detalló.

Cristalli manifestó preocupación por las y los docentes retirados y detalló que el gobierno de Javier Milei cortó el envió de fondos para las cajas no transferibles, lo que provoca un diferimiento en el calendario de pago. "Si los fondos se depositaran la Provincia podría resolver que los jubilados cobren a 30 días, como lo estipula la ley", puntualizó.

María Ana Mandakovic, secretaria general de Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), destacó a este medio que las y los trabajadores de prensa movilizaron junto a el movimiento obrero organizado. "No queremos más de las políticas de ajuste", remarcó.

Respecto a la actividad, denunció que "los salarios que están bajo la línea de indigencia" y que "las propuestas patronales parecen ridículas, como un aumento del 8% para seis meses". Además, desarrolló que las condiciones de trabajo son "muy precarias" y advirtió el proceso de desmantelamiento que sufren los medios públicos, como Radio Nacional y los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC.

"La distribución de la pauta publicitaria de la provincia no es equitativa, se la llevan en gran parte los medios masivos, que son cómplices del Gobierno de turno", manifestó. La dirigente agregó que "preocupa la autogestión, por el recorte en todos los panes y proyectos de ayuda para las medios autogestionados".

Diego Echarri, integrante del Sindicato de Trabajadores de las Industrias Alimenticias, de la delegación de Arroyito, dijo a este medio que el reclamo es para "que no se vulneren más los derechos". Además, puntualizó que exigen "desde que empezó este Gobierno" que "saquen el techo de la paritaria". Sobre la situación de las y los empleados de las industrias del sector expresó que "hay muchas líneas paradas" y que "muchos compañeros quedaron en las calle".

Iván Córdoba, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), manifestó que la movilización "es un resultado y ejemplo de la constancia de lucha de los jubilados" que "motorizó a todas las sindicales y organizaciones".

El dirigente destacó la jornada de protesta que se complementa con el paro por 24 horas de este jueves: "Sostenemos en el tiempo, a un año y medio de Gobierno, respondemos con fuerza, contundencia y unidad a cada medida de Javier Milei con una expresión de rechazo a este modelo de miseria planificado".

Sobre los reclamos particulares de las y los trabajadores de la economía popular, Córdoba destacó que exigen el aumento del salario social complementario, que Milei congeló desde que asumió. Además, "la entrega inmediata de alimentos a los espacios socio comunitarios que le siguen haciendo frente a la crisis en los barrios". Y también exigen que "se retomen las obras de infraestructura social en los barrios populares", que genera una mejora en los espacios comunitarios y mano de obra para la construcción.

