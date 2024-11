Paritarias en la UOM.

¿Cuáles son las expectativas que tienen en la UOM respecto a esta apertura de paritarias?

-Quisiera pensar positivamente y decir que las expectativas son muchas y buenas, pero en la

situación actual no es posible tener muchas esperanzas.

¿A qué le atribuye esta falta de visión positiva –suya y del sector en general- respecto a las

paritarias en curso?

-En primer lugar porque al empresariado argentino siempre le ha costado entender que los trabajadores –que son quienes construyen sus riquezas- merecen vivir con tranquilidad económica y poder vivir, y proyectar –para ellos y sus familias-, en condiciones dignas y venturosas; me refiero a que necesitan saber que podrán acceder a un techo, a la comida, y las demás necesidades de un ser humano digno. Muy por el contrario hoy vemos que el empresariado está –en una clara actitud de mala fe- más empecinado que nunca en no ceder en lo más mínimo

respecto a los reclamos de los trabajadores de recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido.

¿Cada vez más lejos del fifty-fifty?

-Ni hablar, lejísimos de eso. Lo que estamos pidiendo hoy es recuperar algo de lo que se ha perdido en los últimos tiempos. Pero el gobierno nacional le pone un techo a las paritarias impidiendo un aumento mayor al 2%. Una verdadera locura. Porque lo que pasa es que cuando el trabajador va al súper, o paga los servicios, o compra medicamentos, los incrementos en los precios superan por mucho ese 2%. Para darnos una idea: el transporte público en nuestra ciudad ha aumentado 20% esta semana que pasó. Y así es todo. Al trabajador cada vez le alcanza para menos.

¿A partir de qué momento nota que se ha ido deteriorando más el poder adquisitivo de los

trabajadores a los cuales representa?

-Indudablemente la caída más abrupta se ha dado desde el inicio del actual Gobierno nacional. Aunque debiéramos primeramente aclarar que no es el poder político quien está gobernando sino las corporaciones.

Gobierno nacional y corporaciones.

Usted habló de un gobierno de corporaciones, ¿a cuáles se refiere?

-Principalmente a Paolo Roca, quien vendría a ser como el “Patrón General” de los metalúrgicos. Toda la siderurgia nacional depende de él. Y él –Paolo Roca- ha puesto todo su plantel de funcionarios personales dentro del gobierno de Milei. Ejemplo de esto es el secretario de trabajo, el Dr. Julio Cordero.

¿Y cuánto influiría este personal de Roca en las políticas -que se implementan desde el Gobierno

nacional- que afectan a los trabajadores?

-Mire, nosotros estamos convencidos que tanto la ley Bases y/o la Ley Ómnibus no han sido

diseños de Milei, sino que han sido hechas -a medida de las corporaciones- por el estudio de

Cordero, el de Caputo, y alguna gente más del entorno de las corporaciones que le colaboran

para hacer y deshacer al antojo de la patronal.

¿Qué opinión tienen -desde la UOM- sobre los “logros” económicos que exhibe el Gobierno?

-A ver, nosotros creemos que está muy bien que bajen la inflación y el riesgo país; pero el problema es el costo de esos “logros” macro económicos, y quienes son los que están pagando dicho costo: Los trabajadores y los jubilados, que son trabajadores pasivos que han aportado toda una vida, y que hoy están por debajo de la línea de pobreza. Y no me refiero a las jubilaciones de privilegio ni a las de quienes no han podido aportar, sino a la gran mayoría de trabajadores aportantes.

Organizaciones sindicales y CGT.

Dada la situación que describe, ¿por qué no hay una acción fuerte y determinada de la

CGT para luchar en conjunto?

-Los gremios y la CGT están quietos por diversos motivos. Uno, la mensura del tenor de apoyo conque contaría un paro general. En ese sentido la impresión que se tiene es que no hay una seguridad de cuál sería el nivel de acatamiento por parte de los trabajadores en caso de que se convocara al paro. Y si la medida no tiene un acompañamiento total el efecto de la misma se volvería en contra. Esto implica, entonces, un riesgo muy grande; igualmente –para mí- hay que correr dicho riesgo. Y no soy el único dirigente que piensa así.

¿Y por qué podría verse menguado ese “acompañamiento total” que menciona como necesario

para que la medida sea exitosa?

-Es que hoy muchos de los trabajadores dicen –con razón- que no se pueden dar el lujo de perder el día de salario. Aunque por otra parte hay casos como el nuestro –el de la UOM- en que los trabajadores nos dan la certeza que en caso que convoquemos a un paro se plegarían a la medida de fuerza de modo contundente.

Respecto a la inacción de la CGT usted. -Y…, otro podría ser, por ejemplo, el contar con algunos dirigentes susceptibles de ser alcanzados por algunos “carpetazos” comprometedores.

Desde su visión, ¿cuál debiera ser la metodología –de las organizaciones del trabajo- para

enfrentar el actual estado de situación?

-Indudablemente sería convocar a un paro general por tiempo indeterminado. Y con

movilización masiva constante.

Usted recalca lo de “…con movilización…”, ¿por qué?

-Porque sin movilización se invisibiliza la medida, y como consecuencia se desvanecen los

reclamos. Ya se ha demostrado recientemente que trabajadores y estudiantes en conjunto

pueden lograr mucho desde la acción en las calles.

Situación provincial de los trabajadores.

¿Qué reflexiones le traen los paros, reclamos, y movilizaciones que tuvieron lugar el miércoles

20 en Córdoba?

-Una cosa que notamos es que los empleados estatales reclaman por lo suyo, pero apoyan a la administración provincial que acompañó a la nacional votando –salvo Natalia de la Sota- las leyes que perjudican a los demás sectores del trabajo.

El gobernador –Llaryora- constantemente reclama en nombre de los productores agropecuarios

cordobeses- ¿Cuál es la actitud que tiene –según su parecer- para con los reclamos de los

sectores del trabajo industrial?

-Ahí hay claramente una diferencia mayúscula. Para el sector de los productores agropecuarios hay énfasis y constancia en el reclamo, pero para los trabajadores de ese sector, no. Y para nuestro sector no se hace nada. Lo único que ha hecho es plantear un RIGI que es un calco del de nación, que solo tiende a favorecer a las multinacionales. Nosotros nos hemos cansado de pedirle audiencias al gobernador. No nos concedió ninguna, nunca. Eso sí, antes de las elecciones hubo lluvia de abrazos y sonrisas, pero después nos voltearon la espalda. Por eso pienso que no es casualidad que el actual gobernador –Llaryora- le haya ganado solo por 3 puntos a un

impresentable como Luis Juez. Igualmente no es la primera vez que pasa esto de que los políticos utilicen a los trabajadores para llegar y los descarten después. Por eso nosotros, los trabajadores, necesitamos estar presentes en la representación política. Pero cuando hemos pretendido tener presencia en el poder político –porque tenemos muchos conocimientos útiles, y porque podemos ser mejores conductores políticamente- nos han dicho siempre que para nosotros están las brochas y los pegamentos para fijar carteles, que hasta ahí llega nuestra participación política.

Vea, en la UOM tenemos un lema: No habrá solución gremial sin solución política previa. Y los

únicos que puede dar respuesta política a los problemas de los trabajadores son los mismos

trabajadores; porque quienes nunca tuvieron una herramienta en las manos jamás podrán

entender lo que un trabajador necesita.

¿Es posible la unidad de las representaciones sindicales en Córdoba?

-En relación a la desunión actual quiero señalar claramente que se la debemos exclusivamente a

Pihen -quien siempre estuvo de los dos lados del mostrador-. Igual no es grata la imagen del último 17 de octubre –la gran fecha significativa para los trabajadores- en Córdoba. Nosotros realizamos un acto con la gente en la calle –como fue el 17 de octubre de 1945- y hubo otro acto, en un espacio cerrado, que fue un acto homenaje a la administración provincial.

Estado de la industria cordobesa.

¿Cómo perciben desde la UOM el estado actual –y la proyección a futuro- de la industria en la

provincia?

-Hoy estamos en serio riesgo de que varias de nuestras industrias desaparezcan –ya ha habido algunos casos en lo que va del año-. La UOM en Córdoba tiene -aproximadamente- 10.000 afiliados. Quiero decir que son diez mil cordobeses –con sus familias- que viven expectantes sobre su seguridad laboral.



Peronismo y PJ.

Desde su posición de dirigente sindical; ¿cómo percibe que se ha vivido la discusión por la

conducción de PJ a nivel nacional?

-Creo que todo eso resultó perjudicial para el movimiento obrero –que se siente representado

por el peronismo-. Ya la irrupción de la señora Cristina –de sopetón, por así decirlo- le hizo subir 5

puntos la imagen de Milei. Y la señora Cristina mide bien solamente en Buenos Aires. Luego los intentos de debilitamiento a las figuras de Quintela y de Kicillof también vinieron a favorecer –más aun- los intereses del oficialismo.

Nombró a Quintela y Kicillof. ¿Cuál -según su perspectiva- es la proyección de ambos gobernadores?

-Creo que Quintela fue muy valiente al intentar asumir la conducción del PJ nacional cuando nadie quería hacerse cargo del partido, ya que estaba a punto –en cuanto a plazos- de ser intervenido-. Por otra parte –una vez más- digo que a nadie se le ocurrió ofrecerles la conducción a los representantes de los trabajadores; igualmente rescato la actitud de Quintela. Y en lo que refiere al –dos veces- gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y toda vez que yo trabajo en Buenos Aires y en Córdoba, noto que la valoración de su trabajo es muy altamente conceptuado por los trabajadores de allá y los de acá también–curiosamente-. Así las cosas, obviamente a Kicillof se lo ve como un posible candidato presidenciable. En tal sentido -y dado el peso que tienen ambas provincias- pienso que intentar ponerle palos en la rueda resulta nada colaborativo para sacarnos a la actual administración nacional de encima.

Por último, ¿quisiera expresar algo que yo no haya atendido en las inquietudes planteadas en

esta entrevista?

-Nada más dejarle un mensaje a los trabajadores: que no bajen los brazos, que hay que ganar las calles, que no perdamos las esperanzas, que no se relajen –aunque vengan meses vinculados al sentir espiritual cristiano y al merecido descanso veraniego-, que la única forma de salir de la actual encrucijada es luchando y movilizándose en la calles. Y a los jóvenes dirigentes sindicales pedirles que junten fuerzas para encabezar el recambio dirigencial necesario.