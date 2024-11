Este viernes, en horas de la tarde, se conoció la renuncia de uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pablo Moyano, dirigente del gremio Camioneros, abandono la conducción de la central obrera.

A través de una carta, Moyano presentó su renuncia y expresó su desacuerdo con las decisiones de la "mesa chica" de la CGT.

"Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co- Secretario General de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'", dice el breve anuncio del dirigente.

La conducción de la cual forman parte Héctor Daer, secretario General de los Trabajadores de la Sanidad (ATSA), y Carlos Acuña, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, había mostrado anteriormente diferencias respecto a las acciones de protesta y las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.