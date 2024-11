Este miércoles 20 de noviembre se realiza la 18ª edición de la Marcha de la Gorra. La movilización que denuncia la violencia estatal contra los sectores populares, los asesinatos de jóvenes en manos de la policía y las condiciones "de tortura" que padecen las personas detenidas, recorrerá una vez más las calles de Córdoba.

La concentración será en Avenida Colón y La Cañada a las 18.

Familias de víctimas de gatillo fácil, organizaciones sociales, centros de estudiantes, gremios y personas autoconvocadas se reunirán para denunciar "las políticas de muertes, de criminalización de la protesta y la persecución con miradas de racismo y clasismo", aseguró Maira Bustos, integrante del Programa del Sol y de la organización de la marcha.

Maira puntualizó a LNM que denominan "políticas de muertes" a las supuestas "políticas de seguridad" que "el Gobierno nacional y el provincial" construyen alrededor de un entramado de persecución dirigido a "los sectores populares, las mujeres y las niñeces".

"Lamentablemente el caso de mi hijo no es el único, me gustaría que fuera la última muerte a manos de la Policía de Córdoba", dice la mamá de Elías Moreno. Foto: Javier Imaz/ LNM

A su vez, problematiza que los colectivos atacados "sufren hambre y desprotección porque hay un saqueo de las políticas públicas y de los derecho humanos que está haciendo que se viva en condiciones muy poco dignas".

Y agrega que, a esta situación "se suma la violencia institucional de las fuerzas del Estado" y las "condiciones de torturas que existen en los espacios de encierro".

"Este incremento de la violencia y del aval público para ejercer abusos institucionales hace que sea necesario unirnos y reclamar junto a las familias que atraviesan directamente la situación", dice a este medio Munai Mahieu Mohaded, integrante de Circo en Escena, colectivo que forma parte de la organización de la marcha.

"Los videos muestran que los policías chocaron a mi hijo"

“La muerte de mi hijo fue hace ocho meses y si bien presentamos pruebas, videos donde se ve a los policías ejerciendo abuso de poder, la causa está cajoneada. En esta marcha, es reclamo es de justicia y para que eso ocurra, la causa tiene que moverse”, dice a La Nueva Mañana Mariela Quinteros, la mamá de Elías Moreno, el adolescente de 15 años asesinado por la Policía en marzo de este año cuando iba a bordo de una motocicleta con un amigo.

“No llamaron a declarar a nadie, no se investiga nada, quedó todo en la nada y los videos muestran que los policías chocaron a mi hijo, algo que ellos intentaron tergiversar diciendo que mi hijo intentó darse a la fuga en contramano y un auto particular lo chocó. Pudimos demostrar que eso no fue así, pero pese a las pruebas, la Justicia no está haciendo nada”, dice la mamá del joven asesinado y agrega que la causa que investiga el fiscal Tomas Casas, “no ha dado señales de avances”.

Mariela cuenta también que el día que mataron a su hijo, él estaba a bordo de una motocicleta con un amigo, fue chocado por dos efectivos y luego golpeado a patadas en el suelo, “el tenía dos litros menos de sangre en su cuerpo producto de la feroz golpiza que le dieron”, dice y añade que los dos responsables están imputados por homicidio culposo, pero la causa está paralizada y la familia busca que con las pruebas presentadas la fiscalía llame a declarar a los acusados y además, se logre el cambio de caratula “a homicidio simple”.

“Lamentablemente el caso de mi hijo no es el único, me gustaría que fuera la última muerte a manos de la Policía de Córdoba, pero sé que estamos lejos de eso porque hay que cambiar muchas cosas, por eso salimos a la calle, a reclamar y exigir Justicia, por eso decimos “la yuta quema y nuestro fuego se aviva”, concluyó la mamá de Elías.