El presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en la provincia de San Juan y, en su discurso, sostuvo que “las ideas de izquierda empobrecieron a la Argentina" y planteó que "son las mismas que negaron y demonizaron a (Domingo Faustino) Sarmiento".

El mandatario parece ahora decidido, después de seis meeses de gestión, a visitar las provincias argentinas, En esta oportubnnidad encabezó un acto en la Casa de Sarmiento, en la ciudad de San Juan, desde donde lanzó un Plan Nacional de Alfabetización, junto al gobernador Marcelo Orrego.

Durante su alocución, el Presidente aseguró que "no van a ser cómplacientes con el analfabetismo" y, además, “felicitó” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien también "lucha" por sacar adelante al país.

Antes de dar comienzo el acto, se conoció la noticia de la aprehensión de un hombre armado, muy cerca del lugar donde se iba a presentar el Presidente.

Cuando el discurso, Milei pasó revista a los lineamientos del programa de alfabetización. generales del programa, resaltó la figura de Sarmiento y anticipó que va a evaluar a los docentes.

En otro momento de su intervención, el jefe de Estado dijo: "No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que, como gobierno, tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala”.

El Prsidente finalizó: “Quiero felicitar a la ministra Sandra Pettovello, nuestra querida ministra de Capital Human, por liderar esta batalla, como tantas otras. Estoy seguro de que si trabajamos todos juntos podremos hacer de este sueño una realidad".

Por primera vez se la escuchó en un acto a Pettovello

El lanzamiento en San Juan del Plan Nacional de Alfabetización, sirvió para escuchar, por primera vez en un acto público y tras más de seis meses de gestión, a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, quien está al frente de la cartera que comprende Educación.

En su discurso, la funcionaria, muy cuestionada por el manejo de la política social, en especial por la retención de alimentos destinados a los comedores comunitarios, destacó el programa que se presentó, asegurando que “el verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa” que se observa en el más amplio espectro social de la Argentina.

Continuó, respecto a esa pobreza cultural, que "no solo afecta a los estratos más pobres, sino a millones de estudiantes de todos los sectores sociales, tal como lo muestran las pruebas nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y Aprender”.

Fuente: con información de NA