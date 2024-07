Juicio por el atentado a Cristina: Uliarte se arrepintió de declarar y Carrizo pidió perdón

La segunda jornada del juicio por el atentado e intento de magnicidio hacia la expresidenta Cristina Fernández comenzó este miércoles a las 10. Brenda Uliarte, acusada junto a Fernando Sabag Montiel, comenzó a declarar, aunque luego de algunas preguntas, se arrepintió y le puso fin a su indagatoria.

Uliarte, la primera en declarar, únicamente respondió sobre su situación civil. En el momento en el que su abogado le preguntó por el rol que ocupa dentro de la acusación, Uliarte se agarró la cabeza y no expresó más declaraciones.

El abogado defensor, Alejandro Cipolla, había dicho previamente que su clienta no iba a declarar porque no estaba en condiciones, sin embargo, la joven contradijo el anuncio de su defensor y empezó a contestar, en forma confusa, las preguntas sobre sus condiciones personales. Sobre Fernando Sabag Montiel aseguró que era un “convicto” y un “manipulador”.

Brenda comenzó a contestar información confusa, por ejemplo, aunque cumplió 25 años hace dos semanas, dijo que tenía 24. Luego dudó antes de decir la fecha y el lugar de su nacimiento, afirmó que trabajaba de kiosquera y al ser consultada sobre si era en Capital, la joven respondió “se podría decir que sí”. Detalló que tenía estudios secundarios y el CBC de Medicina, pero no sabía si había aprobado alguna materia.

Luego, cuando le consultaron con quién vivía, respondió mirando hacia Sabag: “Con un convicto... y un manipulador”. La fiscal le preguntó si había vendido “contenido erótico”. “Sí, también”, afirmó. “¿Ganó dinero con eso?”, le consultó. “Sí, he ganado”.

En vez de hacer un relato propio, Uliarte prefirió que le hicieran preguntas.“¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, comenzó su defensor. “Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh…”, fue la respuesta.

Tras ese inicio accidentado, Brenda pidió cortar su declaración. “No me siento en condiciones de declarar”, pidió.

El miércoles pasado arrancó el juicio en el que se imputó a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, conocidos como la "Banda de los Copitos", por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

También declaró Nicolás Carrizo

Nicolás Carrizo, acusado como partícipe secundario del hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2022 también declaró este miércoles.

Carrizo explicó: “Conocí a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte una noche en la que estábamos de fiesta con un grupo. Al otro día volvieron y me dijeron que se habían olvidado una campera. La busqué en la casa de Checho, porque él los dejó pasar, y en un momento entraron a la pieza de Checho. Se quedaron ahí, aparentemente tuvieron sexo. Ahí fue cuando hablé por primera vez con Sabag Montiel, mientras esperábamos a los dos. Me dijo que trabaja con los coches, que los tenía rotos y quería arreglarlos. Ese fue el día que me presenté, porque el día anterior fue un hola y chau”.

Fernando Sabag Montiel hizo una larga declaración y aseguró que el atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político. “Yo quería matar a Cristina”, sostuvo la semana pasada. “La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas. Me sentí humillado porque pasé de tener un buen pasar económico a vender copitos. Ella es la cúspide de la jerarquía política y la culpable de todo”.

Intento de magnicidio

El ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2022. Esa noche, la entonces vicepresidenta llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, donde la esperaba un enorme grupo de militantes que decidieron mostrarle su apoyo tras ser condenada a 12 años de prisión en la causa Vialidad.

Para la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 porteña, a cargo de Carlos Rívolo, el autor material del intento de magnicidio fue Sabag Montiel, un ciudadano brasileño que vivía en Villa del Parque.