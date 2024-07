Tal como se había anunciado, el Gobierno provincial acercó este lunes una nueva propuesta salarial a la Unión de Educadofes de la Provincia (Uepc), tras haber sido rechazada la primera oferta.

El plenario de secretarias y secretarios generales, se reunió este lunes para informar la propuesta recibida y resolvió dar inicio a los mecanismos de consulta, fijándose un cronograma de asambleas.

Asambleas durante esta semana

- Martes 2/07: Asambleas Informativas de delegadas/os escolares por departamento.

- Miércoles 3/07: Asambleas informativas y resolutivas por escuelas de 1 hora por turno.

- Jueves 4/07: Asambleas Informativas y resolutivas de delegadas/os escolares por departamento.

- Viernes 5/07: Asamblea Provincial resolutiva de delegadas/os departamentales.

"Se mejoró la primera propuesta"

El secretario General de la Uepc. Roberto Cristalli, se refirió a la nueva oferta que acercó el gobierno. "Es una propuesta superior a la anterior y contempla varios de los puntos planteados en nuestros requerimientos", sostuvo.

El dirigente se refirió al recupero que ahora es mayor, "desde el mes de junio con una suma no remunerativa que involucra a la totalidad de los cargos y posiciones del escalafón", señalando que además contempla "una compensación no remunerativa adicional para todos los cargos que inician, que son 13 y de distintos niveles y modalidades", aclarando que se trata de "una suma no remunerativa y finalizado el proceso desde junio a septiembre, todas esas sumas se van a blanquear".

Cristalli agregó: "Con esto lograremos la recuperación del 100% de la pérdida del poder adquisitivo de la paritaria de la primera etapa".

Roberto Cristalli, secretario General de la Uepc. Foto archivo: LNM

La propuesta de la Provincia

EL PERIODO DE LA PROPUESTA: 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE. CONTEMPLA EL 100 % DEL IPC (ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR) CBA ACUMULATIVO A PARTIR DE JUNIO. SOBRE LOS HABERES DE MAYO Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA SEPTIEMBRE PARA TODOS LOS CARGOS Y POSICIONES DEL ESCALAFÓN.

RECUPERACIÓN SALARIAL, CON SUMAS NO REMUNERATIVAS (DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE)

OCTUBRE, BLANQUEO DE LAS SUMAS NO REMUNERATIVAS, CON EXCEPCION DE LA COMPENSACIÓN PERDIDA DEL FONID

FINALIZADO EL BLANQUEO SE RECUPERARÁ EL 100% DE LA PERDIDA

SALARIAL DE LA PRIMERA ETAPA