Javier Milei confirmó que el Pacto de Mayo se firmará "en la vigilia del 8 al 9 de julio"

El que quiera venir, va a venir; el que no quiera venir, no va a venir. No voy a obligar a nadie. Todas las fuerzas que integran el arco político, están invitadas", manifestó el Presidente, en una entrevista televisiva que concedió al canal TN.