Tras quedar excluídas distintas empresas del Estado del listado de privatizaciones, como parte de la negociación con los legisladores para que se vote la Ley de Bases en el Senado, ahora el Gobierno adelantó que insistirá con su idea de enajenar empresas públicas.

“Vamos a insistir con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y etcétera”, sostuvo este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario aseguró que, más allá de la exclusión del proyecto, se buscará la venta de las empresas por otras vías. La ley deberá regresar a Diputados, a partir de las varias modificaciones sobre la media sanción que ya tenía en la Cámara baja, y allí quizás se insista con estas privatizaciones.

“Una cosa es que las privatizaciones no se hayan aprobado en esta ley”, pero eso no quiere decir que no se puedan “presentar proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización”, agregó Francos-

Las empresas que quedaron afuera del listado original y que el gobierno de Javier Milei pretendía privatizar son Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

En tanto las que sí quedaron sujetas a enajenarse son AYSA, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE y Energía Argentina.

"Todas son pasibles de privatización"

Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Senadores, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno insistirá con la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas que quedaron afuera del proyecto en el marco de la negociación en el Congreso.

“Todas las empresas del Estado son pasibles de privatización. En este impulso legislativo o más adelante, eso lo definirá la Cámara de Diputados”, planteó este jueves en la habitual conferencia de prensa.

Adorni dijo que las empresas "tal como están no pueden seguir funcionando", y defendió la idea de privatizarlas al afirmar que el objetivo de la administración libertaria es “no es cerrarlas” sino “salvarlas”.

“El ingreso de los capitales privados a empresas públicas es una manera de salvarlas”, insistió, al tiempo que reveló que la Cámara de Diputados tratará las modificaciones del proyecto durante la última semana de junio.

El Gobierno está empecinado en que el Estado debe desprenderse de empresas públicas. En su proyecto, no contempla el rol que cumplen algunas de estas compañías, por caso Aerolíneas Argentinas, en lo que es garantizar la conectividad en un territorio tan extenso como el argentino.

Otro caso que genera controversia es el de Correo Argentino, donde tampoco se considera el rol que cumple, por ejemplo, cuando los comicios nacionales. Ni qué hablar de lo que significa enajenar RTA, que incluye emblemáticos medios públicos, como Canal 7 (la TV Pública) y Radio Nacional.

Fuente: con información de NA

