Este miércoles, en plena represión salvaje por parte de las fuerzas federales a cargo de Patricia Bullrich a quienes protestan contra el proyecto de Ley Bases que se discute en el Congreso, un policía se quebró al escuchar a una mujer que participaba de las protestantes.

La manifestante le habló al efectivo, que rodeado de otros policías, la escuchaba atentamente sin poder contener la emoción, mientras afuera otros compañeros suyos avanzaban contra jubilados, trabajadores, mujeres, gremialistas y referentes sociales.

"Estás a tiempo. Sacate el casco, vení de este lado, porque acá nunca porque acá nunca te vamos a empujar para que a vos te peguen. El pueblo no te hace eso, el pueblo te respalda, el pueblo te defiende. Y estás llorando, y me doy cuenta, y se te caen las lágrimas boludo. No seas así, acá pueden estar tus hijos, tus nietos, tu mamá, no seas boludo", le dijo la mujer mirándolo de frente.

En ese momento, cuando el policía se puso a llorar, otro integrante lo sacó de la fila para que las cámaras no pudieron registrar el momento, que finalmente se viralizó a través de las redes sociales.