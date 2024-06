La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó este lunes a Yanina Nano Lembo, una ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, como secretaria de Niñez y Familia en su cartera, en reemplazo del desplazado Pablo De la Torre.

El Gobierno busca incansablemente desactivar la bomba de corrupción denunciada por dirigentes sociales y medios de prensa. Las esquirlas, según las peores expectativas, es que salpiquen no sólo a la ministra Pettovello, si no también al propio presidente javier Milei, quien no ha cesado en defender la gestión de la funcionaria hasta el punto de, como hecho inédito, trasladarse este lunes hasta donde tiene su despacho -la Casa Patria Libertad- para mantener una reunión a solas por un espacio superior a la hora.

Las graves sospechas de irregularidades y corrupción sobre el Ministerio de Capital Humano, partieron de la denuncia en ámbito judicial presentada en febrero por el dirigente Juan Gabois por la retención de alimentos en depósitos y que no eran repartidos a los comedores populares; y posteriormente de una investigación periodística que dejó al desnudo la posible comisión del delito de "sobresueldos" pagadas a funcionarios, llevando adelante una oscura triangulación con la Organización de Estados Iberoamericanos.

La noticia se conoció este lunes en horas de la tarde, luego de echar Sandra Pettovello, la semana pasada, a De la Torre y de que se confirmara este lunes también la salida de otros cuatro funcionarios de esa área.

Nano Lembo había sido directora de Articulación Público Privada del Ministerio de Desarrollo Social porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Fuente: con información de NA

