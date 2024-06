Rodrigo Becerra, la pareja de Anabel Ayelén Vega, la mujer que murió en el choque fatal desencadenado por el conductor de una camioneta Toyota Hilux en Circunvalación la semana pasada, dijo que viven momentos muy difíciles y contó cómo se enteró de la noticia: “Me quebré totalmente, no pude seguir”, indicó.

El trágico hecho ocurrió el miércoles pasado cerca de las 8.30 de la mañana cuando la mujer, a bordo de un Fiat Uno, se dirigía a trabajar luego de dejar a su pequeña hija de dos años al cuidado de su abuela paterna. Cuando circulaba por el anillo interno de la avenida, la camioneta conducida por Clever Alexis Rodríguez se cruzó desde el externo, dio varios tumbos y cayó arriba de su auto. Allí, Anabel murió en el acto.

“Vi el auto y corrí porque pensé que la iba a ver sentada al lado”, contó Becerra sobre los momentos posteriores al choque y agregó: “A mi no me había llegado el mensaje de todos los días, era raro. Me llamó mi mamá y me dijo que no sabían nada de Anabela en el trabajo”, recordó el hombre en declaraciones a El Show del Lagarto. “Ella es la que me dice que creía que había tenido un accidente”, completó.

La familia vive en la zona de Ruta 20 y el recorrido que había hecho la joven era cotidiano. “Cuando me avisó, salí del trabajo y encaré para el lado de mi casa. En Monseñor Pablo Cabrera ya estaba congestionado el tránsito y cuando subí a Circunvalación ya veía el auto”, lamentó.

El choque fatal fue a la altura de la avenida Japón. Becerra vio el Fiat Uno de su pareja y corrió con la esperanza de encontrarla con vida. “Recién se acaba de confirmar la muerte”, contó y agregó que un bombero fue quien le dijo que la mamá de su hija había fallecido: “Me quebré, no pude seguir, me tuvieron que atender porque me quebré totalmente”.

En la causa que investiga el fiscal Juan Pablo Klinger, Becerra se constituyó como querellante y contó que “nadie se comunicó” desde el entorno del conductor que provocó el accidente. “Ni un familiar, ni de la empresa ni él mismo ni siquiera para decir las condolencias”, se indignó y sostuvo sobre el choque: “No puedo entender cómo pasó”. En ese marco, hicieron un llamado a cualquier testigo que pueda aportar datos sobre lo ocurrido.

En medio del dolor por la muerte de su compañera desde 2011, Becerra lloró y pidió justicia: “Quiero que se esclarezca todo, que Ana descanse en paz y nosotros tengamos paz porque no me la van a devolver pero quiero un poco de paz porque éramos los tres y ahora quedamos Sami y yo nomás”.

