Tras el paso por Córdoba del presidente Javier Milei, durante el 25 de mayo, una jornada picante en la Ciudad que convocó una gran marcha en las calles en repudio a su gestión y por otro lado, la organización de un acto oficial en plaza San Martín, el gobernador Martín Llaryora habló sobre esa jornada y destacó la "institucionalidad" con la que se sucedieron los hechos. Sin embargo, no se refirió a los enfrentamientos de la Policía con la gente en calle 27 de abril y General Paz, ni a las dos mujeres gaseadas y detenidas mientras intentaban llegar a la plaza.

“Hemos dado una muestra de institucionalidad que prestigia a todos los cordobeses, no es la actitud de un gobernador sino de todos los cordobeses”, expresó el mandatario provincial en declaraciones a Canal 12 y agregó que el acto “salió muy bien, fue una organización con sectores expresándose. Córdoba mostró libertad de expresión y recibió al presidente haciendo un acto de alta calidad”.

Llaryora no pasó por alto los silbidos en su contra durante la presentación del evento y los vinculó a “la oposición provincial”. “No estuvieron acorde al acto institucional”, sostuvo.

“Son chiquilinadas, pero esas chiquilinadas, o picardías, se habrán reído un rato, le cuestan caro a la institucionalidad”, dijo el mandatario y señaló que "tienen que reflexionar".

"No tienen que utilizar este evento con una picardía, como un silbido que lo único que hace es marcarte que no estás a la altura de los acontecimientos, no estás a la altura de la institucionalidad y por eso los cordobeses nunca los eligieron para gobernar”, disparó.

Acerca de su relación con Milei, el mandatario provincial la denominó como “normal en función de las idas y vueltas que pudieron quedar con la defensa de los derechos de los cordobeses”. En ese sentido, recordó la posición que tomó en diciembre de 2023 con respecto a la Ley Bases: “Acabándose esos temas que fueron centrales volvimos al diálogo y acompañamos la Ley Bases una vez modificada”.

“Estamos trabajando de manera conjunta en varios temas, entendiendo que estamos haciendo un esfuerzo tremendo”, sostuvo y aclaró que “siempre” mantuvo una “relación cordial” con Javier Milei pese a las diferencias políticas y volvió a respaldar la sanción de la Ley Bases: “La necesitamos para que el presidente tenga las herramientas para gobernar”.

