Instituto lo perdió en el final frente al "Globo"

DE NO CREER.

DE NO CREER. La Gloria, que tuvo todo para ganarlo, terminó con las manos vacías en su visita a Huracán. Foto @InstitutoACC

Instituto perdió un partido increíble. Jugó todo el segundo tiempo con un jugador más que Huracán por la expulsión de Alarcón a los 42’ del primer tiempo, no pudo encontrarle la vuelta al partido y cuando todo parecía que terminaba en empate, Brizuela agarró a Pussetto en el área y el VAR dijo que había penal. Huracán lo cambió por gol en los pies de Pussetto y así el local se alzó con la victoria.

Instituto era todo impotencia, nadie no lo podía creer. Se vino con las manos vacías en un partido que fue muy luchado pero donde la Gloria tuvo las mejores chances, sobre todo en la primera parte, cuando jugaban once contra once. En la segunda parte, con uno menos, Huracán lo complicó y se llevó el premio mayor por un penal absurdo de Brizuela.