El despertar de la fuerza. Podría referirse a la quinta entrega de la saga de Star Wars, pero esto no se trata de jedis, el lado oscuro, ni sables luminosos. La fuerza que se despertó fue la del dólar. Hasta el momento, solo se movieron los paralelos que tocaron el valor de 1.300 pesos, en el pico de su escalada, para luego terminar la semana a la baja. Con todo, dos preguntas inquietan en el frío de mayo: ¿Qué pasará con el dólar oficial, resiste con solo una devaluación mensual programada del 2%? ¿Se acaba la tendencia bajista de la inflación?

Tras la devaluación de diciembre de más del 100% el gobierno anarco libertario enfrenta su primera corrida cambiaria. Los dólares paralelos cerraron la semana casi un 40% arriba de la cotización oficial lo cual suma presiones al dólar que custodia el Banco Central. Tanto la cotización informal como las financieras (Contado Con Liquidación y Mep) reafirman lo que vienen sosteniendo tanto desde el agro como las industrias con perfil exportador: el tipo de cambio está atrasado. Lo cual significa que está barato y no tiene el Banco Central la cantidad suficiente para cumplir con sus compromisos a esa cotización.

Bajar tasas con escasos dólares y un peso apreciado generó la corrida

La escasa liquidación de divisas en el mercado oficial es la principal causa atrás de los movimientos de la semana. Recordemos que durante abril la liquidación de agro dólares cayó respecto a la del mismo mes del año pasado, según el Centro de Exportadores de Cereales. Si analizamos el acumulado durante el primer cuatrimestre vemos que apenas supera al del año 2023, año signado por una sequía de dimensiones históricas, según señalan en el sector.

A la poca liquidación del agro hay que sumarle la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central. Un rendimiento negativo de los instrumentos tradicionales para el ahorro hizo que muchos desarmen la inversión y se refugien en dólares. Además, las inversiones más arriesgadas que buscan revalorizar sus pesos para luego pasarse a dólares (bicicleta financiera), también quedaron paralizadas, cubriéndose en la moneda norteamericana.

Se están desarmando las posiciones en pesos para tomar ganancia en moneda dura norteamericana

El dólar planchado invitaba a potenciar la rentabilidad de la mano del interés, sea del plazo fijo o cualquier instrumento. Al estar quieto el valor del dólar por más que la tasa de interés no le gane a la inflación garantiza una ganancia teórica en dólares, ya que el rendimiento de cualquier instrumento permite comprar más dólares de los que se podía adquirir al comienzo de la operación. Ahora bien, una vez rota la estabilidad de la cotización del dólar los inversores buscan hacerse de esos dólares teóricos para disponer de billetes contantes y sonantes. Lo que lleva a que aumente la demanda sobre el mercado informal y los dólares paralelos formales (CCL o Mep).

Con lo cual, todo esto genera un movimiento en el mercado cambiario diferente al que venía teniendo durante los meses pasados, cuando los inversores y ahorristas vendían sus dólares para potenciar su capital en plazos fijos o mediante fondos comunes de inversión. Además, la plaza informal aumentaba su oferta con los que vendían para poder pagar sus gastos corrientes producto del contexto recesivo. Ahora, se están desarmando las posiciones en pesos para tomar ganancia en moneda dura norteamericana.

Para el consultor José María Rinaldi la corrida no fue vencida

Al respecto, el consultor José María Rinaldi enfatizó que “los operadores financieros no comen vidrio” y aprovechan las ventajas que ofrece el gobierno anarco libertario para hacer “alta renta en corto plazo”. En conclusión, el plan económico terminará por “cocinarse en su propio jugo”, porque “todos los que hablan maravillas del mercado, nunca se sometieron a las reglas del mercado. No lo conocen”. Además, al no tener espalda para capear la corrida, en las próximas semanas volverá a ser noticia el tipo de cambio, declaró el docente universitario a este medio.

Si bien aún es muy reciente, no se advierten efectos en precios. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Supermercados, Victor Palpacelli, quien observa precios en línea con los del mes pasado con un promedio de aumento del 3%. No obstante, esto no quita que los proveedores de los supermercados trasladen efecto a precio próximamente, algo que definitivamente ocurrirá de continuar la inestabilidad en los canales paralelos y de haber cambios en la cotización oficial.

El gobierno no concreta, las inversiones no llegan y complican al plan

Dato no menor, todo esto ocurre en un contexto en el cual los principales generadores de divisas dicen que no venderán su cosecha, mientras, por otro lado, el gobierno amaga con hacerse de divisas frescas del exterior que no consigue. Con lo cual, si el financiamiento externo es clave para el plan del gobierno, que dice necesitar u$s15 mil millones, y no los presta el FMI ni fondos privados, es lógico pensar que el plan corre riesgo. Más aún cuando los mismos productores agropecuarios dicen que invierten en silobolsas para esperar mejor cotización.

Nuestra fuente del sector financiero, con llegada al mundo bursátil de Wall Streat, nos comentó que la tapa del Time definitivamente le sirve a Milei en su campaña de ideólogo global, pero no a los fines de lo que busca su gobierno en lo inmediato. La fuente sostuvo off the record que la nota del Time es vista como una “red flag” para muchos inversores al presentar a Milei como “un líder mesiánico desequilibrado que aumentó la pobreza un 10%, cuyo apoyo popular corre riesgo de desmoronarse, prontamente”. Solo por mencionar un ejemplo, el mismo Musk decide aumentar sus inversiones en Shanghái desarrollando también proveedores locales. Sí, entierra fierros en la tan “zurda” como predecible China.

¿A cuánto debiera estar el dólar?

Los países desarrollados responden al interrogante según las necesidades de su modelo de desarrollo. A falta de uno que organice las fuerzas productivas para generar riquezas con valor agregado y competitivas en el mundo, en la Argentina el precio del dólar lo pone el único sector que genera dólares genuinos, más temprano que tarde. Los gobiernos tienden a defender una cotización que le convenga a su proyecto político, hasta que terminan cediendo por factores estructurales. Los dólares siempre escasean.