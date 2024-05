Esta no sería la primera vez que Milei copia material de otros autores, ya que según Noticias, el mandatario tenía “copias textuales a seis autores diferentes", uno de los cuales llegó a hacerle una denuncia judicial” en su libro “Pandenómics”. Foto: AFP

Este miércoles el presidente Javier Milei presentó en el Luna Park su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" (Editoral Planeta) y la publicación ya recibió acusaciones periodísticas de plagios en una nota publicada por la revista Noticias.

La investigación del periodista Tomás Rodríguez denuncia que Milei copió (sin citar) párrafos enteros de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, profesores asociados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y del investigador del Conicet Fernando Toledo. El libro de Milei no incluye bibliografía consultada ni notas al pie. Desde Planeta informaron que no recibieron denuncias de los autores o las editoriales.

Consultado por La Nación, Toledo, que es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y magíster en Economía, dijo que no haría declaraciones al respecto, aunque admitió que “el sentido del plagio” era correcto y que no se había tergiversado su trabajo. Los economistas chilenos hasta el momento no respondieron las consultas de los medios.

El martes, el vocero Manuel Adorni, en conferencia de prensa negó que el Presidente hubiera plagiado. “No hay ningún tipo de plagios, todo está enmarcado en la ley de propiedad intelectual”, respondió ante las consultas.

“Lo copió idéntico, pero el plagio más alevoso fue la copia de un trabajo del año 2000 llamado ‘Demanda por Dinero: teoría, evidencia, resultados’, escrito por Verónica Mies y Raimundo Soto, dos profesores de la Universidad Católica de Chile. En este caso, no se trata de un párrafo sino de diez párrafos, entre las páginas 330 y 337”, sostuvo el periodista Tomás Rodríguez en conversación con Diario Río Negro.

