Murió una mujer de 73 años atropellada por un motociclista cuando cruzaba la calle

El ex secretario de Transporte municipal, Gabriel Bermúdez, que fue denunciado por abuso sexual por una empleada del gobierno local, emitió un comunicado en redes sociales. Una segunda denuncia en su contra habría sido radicada este jueves.

La iniciativa del concejal radical Juan Balastegui, busca dotar de seguridad a los trayectos utilizados por alumnos, padres, docentes y cuerpo no docente en el traslado diario hacia las escuelas.

El ex funcionario del Gobierno provincial está acusado de ser supuesto coautor de asociación ilícita, tráfico de influencias. Además, está imputado en otra causa por violencia de género contra su ex pareja. La misma medida preventiva, se dictó para el ex jefe de Bomberos, Sergio Sosa.