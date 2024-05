El presidente Javier Milei no va a pedir disculpas por sus dichos sobre la esposa de su par español, Pedro Sánchez, que desataron una crisis diplomática con el país europeo, según indicó este domingo el vocero presidencial Manuel Adorni y volvió a ratificar los dichos este lunes al señalar que al Gobierno no le preocupa" que haya una "reacción diplomática".

"No nos preocupa la reacción diplomática porque no hay razón para que la haya. Sería irracional que ocurra", expresó el funcionario a la vez que indicó: "Si el presidente o los funcionarios españoles se quieren hacer cargo no es un problema de nuestra República. Al que le quepa el sayo que se lo ponga".

"El presidente Milei no va a pedir disculpas porque no tiene de qué disculparse. Recordemos que el 3 de mayo el gobierno español trato al Presidente de 'gente muy mala' y de 'consumir sustancias', dijeron que somos unos ´negacionistas, odiadores, autoritarios´´", indicó previamente Adorni en declaraciones a La Nación+.

Adorni había adelantado esa posición el domingo en un posteo en la red social X: "Lo trataron de odiador, de negacionista, de ´ingerir sustancias´, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente ´muy mala´. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin", sostuvo el vocero, en alusión a descalificaciones hacia Mieli que partieron de dos ministros españoles.

También el subsecretario de prensa, Javier Lanari, se sumó desde la red social para justificar la posición del Presidente. “El ministro de Transporte de España (Óscar Puente) insultó a Milei y lo trató de ‘drogadicto’. No fue el único: la ministra de Ciencia española (Diana Morant) tildó a Milei de ‘negacionista’ y dijo que ‘atenta contra la democracia’. Pero el que pone en riesgo las relaciones y debe disculparse es Milei…”, indicó.

Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había exigido a Milei que emita unas “disculpas públicas” tras su discurso de este domingo en Madrid en la que llamó "corrupta" a la esposa de Sánchez durante un evento del partido ultraderechista VOX, en Madrid. Albares advirtió que puede haber "consecuencias" si Milei no ofrece las dispensas del caso.

"Las palabras pronunciadas este fin de semana por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”, advirtió Albares.

También consideró que se trató de "un ataque frontal" a la democracia y las instituciones de España. “No tienen precedentes en la historia de las relaciones entre dos países, dos pueblos unidos por lazos de hermandad”, agregó.

Milei regresó al país y subió la apuesta contra Sánchez

El Presidente regresó a la Argentina tras su paso por España, donde recibió sendas críticas por sus dichos sobre la esposa de su par ibérico Pedro Sánchez, y redobló la apuesta al indicar que volvió “surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”, mientras que mantuvo diálogo con varios de sus seguidores.

“Hola a todos...!!! Volvió el León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas…VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, indicó el mandatario junto a una foto de un león y la bandera argentina en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Tras el mensaje un usuario del país europeo le pidió que se quede unos días más en España, pero le respondió que ya se encontraba en Argentina, mientras que otro le indicó: “Puedo ser su padre y no estoy de acuerdo con las formas, pero ‘de mayor’" quiero tener su capacidad. Conseguir poner a todo un gobierno de reclutas patosos a mear, es digno de aplauso. Si regresa a mi amada España, tiene usted un sitio en mi mesa”.

Luego de los dichos del ciudadano español, Milei respondió: “Lo importante es el contenido y no las formas... además, el resultado me avala en el modo de enfrentarlos”.

HOLA A TODOS...!!!

VOLVIÓ EL LEÓN, SURFEANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SiDkgLHTnG — Javier Milei (@JMilei) May 20, 2024

El Partido Popular en España se desentiende del conflicto diplomático

Por su parte, el Partido Popular (PP) de España, principal fuerza opositora en ese país, se desentendió del llamado del gobierno de Pedro Sánchez, para que los distintos grupos de apoyo parlamentario a la decisión de llamar a consultas al embajador en Buenos Aires por los dichos del presidente argentino, Javier Milei, sobre la esposa del mandatario ibérico.

Fuentes del PP marcaron que su labor es "hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina".

Además, desde la fuerza conservadora acusaron al gobierno del PSOE de intentar que "Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno".

"El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse", expresaron los voceros.

Con información de NA

Noticia relacionada: