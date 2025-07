"Las especulaciones me tienen sin cuidado", dijo el Presidente sobre la cancelación de la visita a Tucumán.. Foto: gentileza NA.

El presidente Javier Milei habló tras el faltazo a la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. El jefe de Estado aseguró que su plan era “hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán”, pero, a raíz de las condiciones climáticas, la recomendación fue “que no se viajara”, a la vez que dijo que “no estaban garantizadas las condiciones para volver” a Buenos Aires y dijo que “las especulaciones” lo tienen “sin cuidado”.

Al mal clima se suma la ausencia de la mayoría de gobernadores a la ceremonia, por la tensa relación que mantienen actualmente con el mandatario a raíz de los reclamos por la distribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) y los impuestos coparticipables.

"Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja. Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver", intentó justificar el Presidente.

Asimismo, añadió: "Hacia el mediodía daba la sensación de que había calmado, entonces volvimos con la idea, y después volvió a ponerse todo que era una nube, no se veía a un metro. Era una cuestión de riesgo enorme. La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar".

"Después, el resto de las especulaciones me tienen sin cuidado, de hecho lo estiramos hasta último momento. Si pretenden que para hacer una crítica que me suba a un avión y corra riesgo de vida... era bastante imprudente y eso es lo que las fuerzas determinaron, que no era apropiado", dijo en una entrevista con El Observador.

Fuente: NA

