La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó San Miguel de Tucumán este 9 de Julio, para conmemorar el Día de la Independencia. En declaraciones periodísticas, se diferenció del presidente Javier Milei, quien faltó a la vigilia del martes por la noche, aduciendo problemas climáticos que no le permitieron viajar.

“Estoy muy contenta, no solo vengo como vicepresidenta, vengo como argentina”, expresó Villarruel en diálogo con la prensa al llegar a la provincia.

La vicepresidenta rememoró que viajó “muchas veces” a Tucumán, donde, dijo, “tiene muchos amigos”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó hoy la Casa Histórica de Tucumán por el Día de la Independencia.



“¿Cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano?”, expresó.



Dijo que no se reunirá con autoridades provinciales por compromisos en el Senado. pic.twitter.com/wSPQwdUEGh — tendenciadenoticias (@TendenciaDN) July 9, 2025

“Poder acompañar a los tucumanos en el 209 aniversario de la Independencia, cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano”, remarcó y lanzó la frase "¿cómo no estar acá?", que fue entendida como una chicana al Presidente.

Consultada respecto de si había tenido problemas con la niebla para viajar, como adujo Milei, respondió: “Salí tarde, tenía ya decidido venir porque he venido muchas veces”.

El "faltazo" de Javier Milei es leído, más allá de la excusa climática, como un salvoconducto para evitar la foto que evidenciaría en la vigilia un paupérrimo apoyo a su figura por parte de los gobernadores; en un contexto en el que las provincias demandan coparticipación del tesoro nacional y el impuesto a los combustibles.

Hace 209 años, hombres valientes declaraban la independencia argentina con coraje, convicción y amor por la Patria.



Hoy, ese legado nos llama a defender la soberanía, honrar nuestra historia y sostener los valores que nos dieron identidad en un mandato que debemos cumplir cada… pic.twitter.com/qa90pw6ehx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 9, 2025

Noticias relacionadas: