La audiencia de alegatos en el juicio contra Roberto Carmona comienza este viernes en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, en un debate que continuaría el lunes. Está imputado por el crimen del taxista Javier Bocalón, el 13 de diciembre de 2022.

En este juicio, Carmona confesó el asesinato y describió cómo lo llevó adelante. La Fiscalía y la querella presentan las argumentaciones de sus acusaciones.

"Me dio un vaso con agua y ahí le mentí, diciendo que había que buscar a una prima. Era mentira, no existía", detalló Carmona en una de las audiencias. Mientras esperaban a la supuesta pasajera, atacó por detrás a la víctima. "Lo abracé, le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco y le dije: ´bajate porque te mato´. Él me dijo: ´no me robes la herramienta de trabajo´ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas". relató.

Esta explosiva descripción provocó una crisis nerviosa a la familia, motivo por el cual la audiencia debió ser suspendida unos minutos.

Fuente: NA

Noticias relacionadas: