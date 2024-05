La Cámara Federal de Casación Penal llamó a audiencias con los condenados para el 12 de marzo. Ese día desfilarán el ex jefe de la SIDE, Hugo Alfredo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, el abogado Víctor Stinfale, el ex agente de Inteligencia, Patricio Finnen, y el ex titular de la DAIA, Rubén Ezra Beraja.