Este martes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezó una concentración frente al edificio de Tribunales II en esta capital.

La convocatoria –que incluyó una radio abierta- fue para repudiar la elevación a juicio de la causa que se tramita en la Justicia provincial contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y otros dirigentes sociales, por “desacato a la autoridad y obstaculización del transporte público”.

La elevación a juicio se funda en una resolución del juez de Control N° 10, Juan Fernández López, tras la instrucción encabezada por el fiscal Ernesto De Aragón. La denuncia fue realizada por la Cámara de Comercio de Córdoba y otros particulares y la evolución del proceso parece seguir los lineamientos, con algunas particularidades para Córdoba, del “Protocolo Antipiquetes” dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Se construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública”, sostuvo el gremio de los estatales.

En apoyo a la protesta, estuvieron frente a Tribunales II dirigentes y militantes del Polo Obrero y del MST, entre otros espacios. También manifestaron su adhesión la Uepc Capital y el Cispren. Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE nacional, llegó hasta Córdoba para expresar su solidaridad.

“No puede criminalizarse la protesta”

Al hablar frente a Tribunales II este martes, el día en que fue llamado a una audiencia oral en la causa, Federico Giuliani sostuvo que “no se puede permitir que sea criminalizada y judicializada la protesta social”.

El dirigente reclamó no dejar pasar por alto lo que consideró un atropello. “La protesta no es delito, es un derecho, por lo que debemos multiplicar estas acciones que llevamos adelante, para denunciar el accionar de la Justicia; no puede pasar esto por alto y tenemos que seguir reclamando. Por eso la importancia de estas acciones y que se muestre la pluralidad de voces en la lucha, que esa es la fortaleza de la unidad”, sostuvo Giuliani.

Respecto al paro del jueves 9 de mayo, el titular de ATE Córdoba dijo: “El 9 vamos a movilizarnos, debe ser un paro activo el que realicemos ése día”.

Y agregó: “Debemos decirle a Javier Milei y a los gobernadores, a los cuales hasta Mirta Legrand los corre por izquierda, que en Córdoba, la rebelde, la que parió la reforma universitaria de 1918, que parió los programas obreros de Huerta Grande y La Falda, que parió el Cordobazo, que parió la condena a un genocida como Menéndez, que recuperó La Perla como sitio de memoria histórica, que vamos a construir el 25 de mayo un ‘contrapacto’ que ponga en debate no solamente las reivindicaciones del movimiento obrero, sino un programa de los trabajadores que nos ponga como protagonistas para el nuevo tiempo que viene”.

