"Me eligieron por mayoría, estoy muy contento", dijo el cordobés y aseguró que de la crisis interna salen "fortalecidos". Además, negó que fuera una decisión del Ejecutivo: "Es una decisión que lo toma el bloque y por eso me siento halagado por mis colegas".

Antes del debate en particular de la Ley Ómnibus, el titular de la Cámara baja aclaró: "No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo".