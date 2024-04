Ex ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré.

Ex ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré. Foto: archivo

La ex ministra de Defensa de la Nación Nilda Garré expresó que la decisión de Javier Milei sobre tomar partido por Israel, dentro del conflicto bélico en Medio Oriente, "es irresponsable" porque Argentina tendría que "tener posiciones diplomáticas".

Asimismo, aseveró que en este tema "no hay nada estratégico" para Argentina y que, la idea del Gobierno de trasladar la Embajada a Jerusalén, "es una provocación". "Son gestos simbólicos, de alineamiento con la línea estratégica de Estados Unidos. Es la incondicionalidad con lo que ellos creen que son las fuerzas del bien", aseveró Garré.

En declaraciones a Radio Colonia, la ex funcionaria comparó esta situación con "hacer un foro sobre el problema de Ucrania" y ofrecer la Ciudad de Buenos Aires como escenario. Según Garré: "Esos no son temas en los que nuestro país participe porque no hay ningún tipo de interés".

"Lo que tiene que hacer Argentina, como siempre ha hecho, es ocuparse de desescalar conflictos donde pueda estar en peligro la paz mundial", remarcó. Por otra parte, Garré destacó que hoy la zona de Israel y de Palestina "está en una emergencia muy grave" porque los palestinos "están siendo sometidos a un genocidio".

"La hambruna es total: hay un chico palestino de cada tres con desnutrición grave. El resto es una idea imperial que tiene Netanyahu en Israel, que es quedarse con todo el territorio de la franja de Gaza y terminar de afianzarse en Cisjordania. Son vocaciones imperiales y Argentina no puede estar al servicio de esas ambiciones", subrayó.

Con respecto a Javier Milei, Garré afirmó que es un Presidente "que no conoce el mundo actual" porque "que se ha quedado con la fotografía del mundo en la época de (Carlos) Menem". Garré recordó que, al día de hoy, están condenados "todos los que tenían altos cargos" en ese momento, "desde el juez, los fiscales y el jefe de la CIDE hasta el segundo de la CIDE".

"Lo que se acordó a pocas horas del atentado de la AMIA, fue una versión entre Rabin, que era el primer ministro de Israel, y Menem sobre decir que había sido Irán. Lo que les convenía a los dos presidentes era sacar a Siria del medio, porque, por un lado, Israel estaba por llegar a un acuerdo en la zona y Menem tenía cuentas pendientes con un sector sirio. Los norteamericanos también lo prefirieron y quedó así", dijo.

Para la ex ministra, Argentina hoy no es un objeto de un posible atentado, pero las "provocaciones e incursiones" que hace el Presidente de la Nación "no son para nada aconsejables".

Fuente: NA